El nuevo ranking de Alejandro Tabilo tras conseguir un aplastante triunfo en el Challenger de Guangzhou

Tabilo enfrentará a un duro rival en la próxima ronda del torneo, el cual se está disputando en medio de la preparación de Chile para la Copa Davis.

Alejandro Tabilo (125° ATP) no tuvo problemas para imponerse ante el taiwanés Yu Hsiou Hsu (241°) y avanzar a los cuartos de final del Challenger de Guangzhou, en China

La tercera raqueta nacional venció al asiático por 6-2 y 6-1, en un duelo que se extendió por una hora y 25 minutos.

Con esta nueva victoria, Tabilo poco a poco va recuperando su nivel tras una larga lesión que lo alejó de las canchas y vuelve a instalarse en cuartos de final de un torneo después de tres meses, cuando lo hizo en el Challenger de Prostejov, República Checa, el pasado 6 de junio.

Además, el chileno suma 14 puntos ATP, lo que le permite escalar al casillero 120° del ranking en vivo.

Ahora, con el objetivo de sacar pasajes a las semifinales del Challenger de Guangzhou, Alejandro Tabilo se medirá frente al estadounidense Nishesh Basavareddy (108°), quien tiene 20 años y ya se impuso sobre el chileno a inicios de este año en el ATP de Auckland.

Cabe recordar que el zurdo no estará presente en la serie de Copa Davis ante Luxemburgo que se juega este fin de semana, lo cual desató fuertes cuestionamientos contra el tenista, quien se defendió a través de sus redes sociales.

“Muchos me critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver“, fue parte de lo que dijo por medio de su cuenta de Instagram.