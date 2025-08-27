Venta de entradas “a simpatizantes”: las estrictas medidas de seguridad para la Supercopa entre Colo Colo y la U

La ANFP entregó detalles sobre las medidas de seguridad que adoptarán para la Supercopa, la cual contará con aforo reducido y una “venta de entradas dirigida”.

La Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile que se disputará el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura ya comienza a tomar forma, cuyo evento contará con una venta dirigida, es decir, no cualquier hincha podrá asistir al Superclásico.

En detalle, se contempla un aforo de 10 mil personas, cuya venta de entradas tendrá un filtro. En este sentido, las personas que podrían asistir a este encuentro solo serían gente ligada al fútbol formativo, árbitros, dirigentes y miembros de la ANFP e INAF. A este grupo se sumarían personas mayores de 55 años que estén en el Registro Nacional de Hinchas (RNH).

“Uno puede designar ciertos perfiles a las personas que se espere que lleguen. Es decir, se podría asignar venta a familiares de jugadores del fútbol formativo, del Sifup. Hay que pensar en un mecanismo que compatibilice la fiesta deportiva con las plenas garantías de seguridad”, detalló el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

En este marco, tampoco se permitirán elementos de animación, tales como bombos, lienzos o instrumentos musicales.

Este miércoles, el gerente de seguridad de la ANFP, Felipe de Pablo, dio a conocer más detalles sobre las estrictas medidas de seguridad que se adoptarán para que se lleve a cabo la Supercopa 2025, a pesar de que el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, ha manifestado su rechazo en reiteradas ocasiones.

Frente a esto, el dirigente en conversación con Radio Biobío expuso que “todas las opiniones son respetables” y que “yo creo que en esto de la seguridad es muy difícil que alguien diga esto no va a suceder“.

En cuanto a las medidas que están tomando para evitar todo tipo de conflictos, de Pablo sostuvo que “hemos tomado las decisiones en conjunto con Carabineros de tener filtros en el perímetro. Le solicitamos a la Municipalidad de que nos puedan entregar su base de datos de los vecinos para que el vecino no quede fuera, ni quede encerrado. Si el vecino está empadronado va a poder entrar al perímetro y a su casa”.

Por otro lado, el gerente de seguridad de la ANFP dijo que “con el Metro ayer tuvimos una buena reunión porque ellos tienen cámaras de alta resolución. Nosotros tenemos un sistema forense que es el del Registro Nacional del Hincha, que lidera el área de seguridad de la ANFP, estamos cerca del millón. Vamos a generar con Metro el convenio para que personas que cometan falta o delitos, o genere algún elemento que no está asociado a la normalidad, pueda quedar con derecho de admisión“.

Para cerrar, se refirió a la venta de entradas para ambas hinchas, aclarando que serán para “simpatizantes. Llamamos simpatizantes. El día lunes vamos a comunicar la manera y forma de lo que vamos a vender. Es una venta dirigida, y el lunes vamos a dar los detalles de quiénes van a poder optar a la venta de esas entradas”.