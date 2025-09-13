Copa Davis: Barrios vence con autoridad y deja a Chile a un paso de las Qualifiers 2026

Chile, 2-0 arriba en la serie, necesita solo de una victoria más para estar de vuelta en las Qualifiers.

La selección chilena de tenis dio un paso firme en su serie de Copa Davis frente a Luxemburgo por el Grupo Mundial I y es que, tras la sufrida victoria inicial de Cristian Garin (124º), fue el turno de Tomás Barrios (134º), quien confirmó la superioridad nacional al vencer con autoridad al europeo Alex Knaff (668º).

El tenista oriundo de Chillán mostró desde el inicio un dominio absoluto. Ya en el primer turno de saque de su rival logró un quiebre que marcaría el tono del encuentro. Con golpes variados, destacando un drop shot que se transformó en recurso constante, y aprovechando los errores no forzados del luxemburgués, Barrios cerró un primer set impecable por un claro 6-1.

En la segunda manga, Knaff intentó reaccionar y buscó mayor agresividad en sus devoluciones. Sin embargo, nunca logró poner en riesgo el servicio del chileno. Barrios, sólido desde el fondo de la cancha y efectivo en los momentos clave, consiguió un nuevo quiebre en el quinto juego que encaminó el desenlace. Pese a los intentos del europeo por acortar distancias, el representante nacional administró con calma la ventaja y cerró el parcial por 6-2, sellando la victoria en apenas una hora y 14 minutos de juego.

Con este resultado de Barrios, Chile quedó arriba 2-0 en la serie, lo que deja al equipo capitaneado por Nicolás Massú a un solo triunfo de asegurar el regreso a las Qualifiers de la Copa Davis 2026. La definición continuará este domingo, donde bastará con ganar uno de los encuentros restantes para completar la tarea.

El sólido desempeño de Barrios no solo refuerza la confianza del equipo chileno, sino que también ilustra el buen presente de sus principales raquetas. Ahora, con la serie bien encaminada, el equipo nacional buscará cerrar la llave con la misma solidez mostrada en esta jornada inicial.