Copa Davis: Barrios y Soto abrochan el paso a las Qualifiers 2026 tras victoria en dobles

La selección chilena de tenis selló este domingo su clasificación a las Qualifiers de la Copa Davis 2026 al conseguir el tercer y definitivo punto frente a Luxemburgo. La dupla integrada por Tomás Barrios (134º) y Matías Soto (283º) se impuso por 6-2, 4-6 y 6-3 a Alex Knaff (668º) y Raphael Calzi (sin ranking), en un repleto Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

El inicio del partido fue un reflejo de la superioridad local. Barrios debió sortear un momento de tensión en el quinto game, sin embargo la dupla nacional recuperó el control y selló el parcial con un nuevo rompimiento en el octavo juego para un claro 6-2.

En el segundo juego, con Knaff al servicio, los chilenos lograron un quiebre que les permitió manejar el set sin mayores sobresaltos. Luxemburgo, no obstante, encontró su mejor tenis del encuentro. Con un quiebre en el séptimo juego, aprovechando un servicio de Soto, Knaff y Calzi sorprendieron y cerraron el set 4-6, forzando a un tercer y decisivo parcial.

En el momento clave, Barrios y Soto reaccionaron con autoridad. Un quiebre temprano en el segundo juego del tercer set les dio ventaja, aunque no sin resistencia: Knaff y Calzi dispusieron de dos puntos de break en el siguiente game, que el chillanejo salvó con temple. Desde ahí, el binomio chileno mantuvo el control hasta concretar el 6-3 que aseguró el triunfo y la serie.

Con este resultado, Chile completó un inapelable 3-0 en la llave y regresará a la fase de Qualifiers de la Copa Davis, instancia previa a la Copa del Mundo del tenis, donde enfrentará a un rival aún por definirse. La victoria confirma la superioridad técnica del equipo capitaneado por Nicolás Massú, que demostró estar a la altura y rendir con eficacia en los momentos de presión.