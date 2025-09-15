El extenso receso que tendrá el fútbol chileno: ¿Cuándo volverá la Liga de Primera y qué partidos se jugarán?

Son varias las semanas de inactividad producto de las Fiestas Patrias y el Mundial Sub 20, aunque dicho período se aprovechará para que se disputen los duelos pendientes.

Tras la disputa de la fecha 23 de la Liga de Primera, el fútbol chileno tendrá un extenso receso producto de las Fiestas Patrias y el inicio del Mundial Sub 20 que se desarrollará en nuestro país.

En detalle, durante la conmemoración a la Primera Junta de Gobierno de Chile, la ley establece que no se pueden jugar partidos, y luego de ello, el parón se extenderá por la Copa del Mundo juvenil que se realizará entre el 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre.

De esta forma, serán más de cinco semanas de inactividad, período en el cual se aprovechará de poner al día el Campeonato Nacional con el desarrollo de los partidos pendientes, como por ejemplo, los que no se jugaron el reciente fin de semana por la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile.

Estos son los duelos pendientes que se jugarán en medio del receso por el Mundial Sub 20:

Fecha 19: Universidad Católica vs. Ñublense . 9 de octubre a las 20:30 horas.

. 9 de octubre a las 20:30 horas. Fecha 21: Universidad de Chile vs Everton. Estadio y fecha por definir.

Estadio y fecha por definir. Fecha 23: Colo Colo vs. Deportes Iquique . 26 de septiembre a las 19:00 horas.

. 26 de septiembre a las 19:00 horas. Fecha 23: Deportes La Serena vs. Universidad de Chile. 28 de septiembre a las 15:00 horas.

¿Cuándo vuelve la Liga de Primera del fútbol chileno?

Luego de ello, la Liga de Primera se reanudará el fin de semana posterior a la final del Mundial Sub 20, a la espera de que la ANFP oficialice la programación:

La agenda de partidos que se disputarán en la fecha 24 del fútbol chileno: