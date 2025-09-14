El triunfo azul enfrentó un posible boicot por la venta de entradas limitadas a mayores de 55 años. También fue tardía la autorización gubernamental.

Entradas que en otras ocasiones se liquidaban en apenas minutos, nunca llegaron a agotarse. La venta de tickets para el clásico de clásicos del fútbol chileno, Colo Colo versus Universidad de Chile en la Supercopa, no logró despegar y le dio un pobre marco al triunfo azul.

“El dato que teníamos es que en las primeras 48 horas se habían vendido solo 300 entradas”, cuenta Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, sobre la comercialización de la final de la Supercopa que apenas superó 2 mil unidades para un aforo que se fijó en apenas 9.950 espectadores por motivos de seguridad.

La razón sería la medida de la ANFP, que permitió comprar tickets solo a mayores de 55 años. “Un absurdo”, critica a EL DÍNAMO Felipe Bianchi, Premio Nacional de Periodismo Deportivo. “Es como vender el sofá de don Otto”, ironiza sobre el filtro etario de la final de esta Supercopa.

La decisión cayó como balde de agua fría en la hinchada. Valladares cuenta que se enteraron a través de Blanco y Negro. “Es una medida que no compartimos. Entendemos la dificultad de organizar partidos con antecedentes de violencia, pero creemos que hay otras formas de aplicar filtros”, señala.

Recuerda que su organización tiene una base amplia de socios y que Blanco y Negro y Azul Azul manejan listas de abonados. “Ese debió ser el filtro y no la edad. Si hay violencia, estamos dispuestos a denunciar y expulsar a los responsables. Filtrar por edad es apresurado y discriminatorio”, sentencia.

: Colo Colo vs. U: el porqué de la baja convocatoria de la Supercopa

Bianchi afirma que hay pocos casos similares. “En Turquía, Brasil y alguna vez Inglaterra se admitió solo a mujeres con hijos, bajo la idea de que generan menos problemas. Pero eso no soluciona el fondo”, opina sobre la iniciativa que este domingo mostró su baja convocatoria.

Experiencias en el mundo

Sobre la baja venta, Bianchi agrega: “Normalmente un clásico, y más aún una final como esta Supercopa, se vende en dos o tres horas. Ahora fue distinto por dos razones: la gente boicoteó la lógica de solo mayores de 55, y hasta el lunes 8 no estaba claro si se jugaría. Había un 80% de probabilidades de suspensión”.

El retraso se debía a que la delegación presidencial de la RM aún no autorizaba el encuentro. Su titular, Gonzalo Durán, explicó que el Estadio Santa Laura estaba en obras de iluminación. “El compromiso es que estén terminadas antes del partido. Si es así, dictaremos la resolución respectiva”, dijo.

Detrás de la Supercopa

Aunque finalmente se autorizó, Bianchi cree que el problema es más profundo. “Ni la nueva institucionalidad, ni el ministro Cordero, ni el Congreso estaban convencidos de que Colo Colo y la U jugaran en el Santa Laura”, afirma. Y recalca: “Lo nuevo era que asistirían ambas hinchadas. Hasta ahora se jugaba solo con público local. Desde el alcalde de Independencia en adelante, nadie quería esa responsabilidad”.