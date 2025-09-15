El particular balance de Milad por la Supercopa entre la U y Colo Colo: “Gana el fútbol cuando se realiza un partido”

El timonel de la ANFP se refirió al bajo marco de público con el que se jugó la Supercopa y respaldó la serie de medidas restrictivas que se aplicaron.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, realizó un balance de la Supercopa entre la U de Chile y Colo Colo, la cual se realizó en un lamentable ambiente en el Estadio Santa Laura, donde el público no superó las dos mil personas.

Lo anterior, debido a la serie de filtros que se aplicaron para la venta de los 9.950 entradas que se liberaron para este cotejo. De hecho, una de las restricciones apuntaba a que los espectadores debían ser mayores de 55 años.

“Lamentablemente las medidas fueron para preservar el fútbol, para que la gente pueda ver de sus hogares si no pudo venir al estadio porque no cumplía los requisitos de venta“, partió diciendo el timonel del fútbol chileno.

El particular balance de Pablo Milad sobre la Supercopa

Pese a las restricciones, Pablo Milad destacó que la Supercopa se pudiera disputar. “Lo más importante es que se está realizando este partido. Costó mucho, a través de todas las negociaciones que hicimos con la autoridad, y también la disposición que tuvo el club Unión Española para prestar este recinto”, expuso.

En este sentido, el presidente de la ANFP realizó un sorpresivo balance sobre el desarrollo del Superclásico, señalando que “yo creo que gana el fútbol cuando se realiza un partido. Fue muy difícil organizar este partido. Cuando se enfrentan dos equipos que son tradicionales y son los más famosos del país pasan este tipo de cosas, pero siempre por la prevención, que es lo más importante”.

Por otra parte, respondió las críticas que ha recibido y defendió su gestión en la presidencia del ente rector del fútbol chileno.

“El legado es el registro de hinchas que está controlando a cada persona que entra con reconocimiento facial, esos son legados. Pero un partido que va a haber un poco menos de gente no es un legado”, aseguró el curicano.

Para cerrar, Milad afirmó que “la idea es sacar a esas personas que no les gusta el fútbol, que van a delinquir y hacer daño. Y de una vez por todas sí podemos tener el día de mañana un estadio repleto en un clásico tan bonito como el de hoy”.