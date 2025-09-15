Los posibles rivales de Chile en la Copa Davis y lo que viene para el 2026

El equipo capitaneado por Nicolás Massú se impuso ante Luxemburgo y deberá esperar el sorteo para conocer a su próximo rival.

Chile selló su paso a las Qualifiers de la Copa Davis tras imponerse 4-0 sobre Luxemburgo en la serie del Grupo Mundial 1, por lo que el equipo capitaneado por Nicolás Massú comienza a mirar a los posibles rivales que tendrán que enfrentar en febrero.

El equipo chileno disputará esta fase por cuarta vez en los últimos cinco años, donde buscará su paso a las Finales. Para ello, los nacionales deberán sortear con éxito las Qualifiers que se jugarán entre el 6 y 8 de febrero de 2026, en la cual se medirán ante un contrincante que se definirá en un sorteo que se llevará a cabo en noviembre.

La lista de rivales que pueden aparecer en el horizonte de Chile en Copa Davis es bastante amplia, lo cual también dependerá de la actualización del ranking mundial tras el Final 8 para saber si nuestro país es cabeza de serie. De momento, Chile es el actual 17° del mundo.

El camino que tendrá Chile en la Copa Davis durante 2026

Entre los posibles oponentes se encuentran los ganadores de la misma instancia que disputó la Roja del tenis este fin de semana, tales como: Canadá, Bulgaria, Serbia, Brasil, Gran Bretaña, Eslovaquia, Corea del Sur, India, Suecia, Perú, Noruega y Ecuador.

A ellos se suman los perdedores de la segunda ronda de las Qualifiers que se jugaron este mes: Países Bajos, Australia, Hungría, Japón, Estados Unidos, Dinamarca y Croacia.

Además, Chile podría enfrentar a los siete perdedores que tendrá la Final 8 que se disputará en noviembre, donde están: Italia, Argentina, España, Bélgica, Alemania, Francia, Chequia y Austria.

Si el equipo capitaneado por Massú quiere llegar al Final 8 de la Copa Davis en 2026, deberá ganar dos series (una en febrero y otra en septiembre).

“Ojalá juguemos las Qualifiers en Chile, después ya me da lo mismo el rival, porque con este público, tenemos todas las de ganar“, manifestó Nicolás Massú en relación a su deseo de cara al desafío que enfrentarán en febrero del próximo año.