Ranking ATP: el gran ascenso de Alejandro Tabilo y los movimientos de los otros tenistas chilenos

Tabilo escaló varios puestos tras alcanzar la final del Challenger de Guangzhou, mientras que Jarry quedó ad portas del top 10.

Este lunes se realizó una nueva actualización del ranking ATP, donde los tenistas chilenos tuvieron varios movimientos, tales como Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry.

Jarry, que se ausentó de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo por el nacimiento de su tercer hijo, escaló un puesto en la clasificación mundial, ubicándose en el casillero 101°, quedando a un paso del selecto grupo de los top 100.

El nacional que tuvo un mayor ascenso en el ranking ATP fue Alejandro Tabilo, quien subió 13 lugares tras alcanzar la final del Challenger de Guangzhou, en China. Jano se posicionó en el lugar 112° y podría recuperar el número uno de Chile si logra una destacada actuación esta semana en el Challenger de Chengdú.

Con respecto a los jugadores que no compitieron en el circuito por estar defendiendo a Chile en Copa Davis, no tuvieron grandes movimientos.

Cristian Garin descendió dos puestos y se ubicó en el lugar 126°, mientras que Tomás Barrios subió uno, posicionándose en el casillero 133°.

En cuanto a Matías Soto, que tuvo una destacada presentación en el duelo de dobles ante Luxemburgo, bajó cuatro lugares y ahora se encuentra 287°.

Así quedaron los tenistas chilenos en el ranking ATP