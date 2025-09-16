No para de ganar: Alejandro Tabilo pisa fuerte en el ATP de Chengdú y este será su próximo rival

El tenista nacional superó en sets corridos a su rival en la qualy y quedó a un paso del cuadro principal del certamen.

Alejandro Tabilo (112°) continúa a paso firme en su aventura por China y anotó una nueva victoria para avanzar a la ronda final de la qualy del ATP de Chengdú.

La segunda raqueta nacional superó al tenista local Rigele Te (555°) por 6-4 y 6-4, en un encuentro que se extendió por una hora y 16 minutos.

A pesar de la diferencia en el ranking, Tabilo sufrió más de lo que se preveía para imponerse sobre su rival.

En la primera manga, el nacional logró quebrar el servicio rápidamente, cuya ventaja le bastó para ponerse arriba en el marcador.

En el segundo set, Rigele Te elevó su nivel y complicó al chileno, quien finalmente pudo lograr un break en el noveno juego para poder llevarse el partido y sacar pasajes a la siguiente ronda.

Con este triunfo, el dos de Chile sigue sumando confianza tras volver de su lesión y suma 3 puntos ATP, los cuales le permiten subir dos lugares en el ranking live para posicionarse 110°.

Ahora, por el paso al cuadro principal del ATP de Chengdú, Alejandro Tabilo se medirá ante el sudafricano Lloyd Harris (258°), que viene de ganarle al estadounidense Zachary Svajda (129°).

Este duelo se disputará este miércoles 17 de septiembre, a eso de las 03:00 horas de nuestro país.