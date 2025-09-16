Sergio Jadue buscaría volver a postular a la presidencia de la ANFP: ¿Puede retornar a la testera del fútbol chileno?

El periodista deportivo Milton Millas reveló una conversación con Sergio Jadue, quien le aseguró que volvería a la presidencia de la ANFP.

A 10 años de que estallara el escándalo del FIFAGate, el nombre de Sergio Jadue volvió a salir a la palestra tras la revelación de una conversación por parte del experimentado periodista deportivo, Milton Millas, quien aseguró que el ex presidente de la ANFP busca regresar al país y liderar nuevamente el fútbol chileno.

Durante su participación en El Gerente, podcast de The Clinic, Millas reveló que “me dijo que iba a volver, que tenía 100 mil seguidores y que se iba a tirar como presidente del fútbol chileno de nuevo“.

De acuerdo a la explicación del comunicador, dicha conversación surge de una entrevista que concedió hace unos meses en Vía X, donde criticó públicamente al ex timonel de la ANFP.

“Me llamó Jadue, te juro. Cuando fui al programa, dije que era mal presidente. Como dirigente hizo algunas cosas, en lo deportivo, pero lo hizo mal en lo otro. Los problemas de plata son insoslayables”, sostuvo.

En este sentido, detalló: “Y me llama al otro día y me dice cómo que son insoslayables. Yo le dije no seas patudo, y me contó el tema de las platas”.

“Me dijo: yo llegué y tenían las repartijas hechas. Y me dijeron esto te corresponde a ti“, expuso. A lo que añadió: “Yo nunca he visto un gallo más hecho pedazos en el aeropuerto que Jadue: bajo 10 kilos en 15 días. Yo no entiendo porque todavía no terminan el juicio con él”.

¿Puede volver Sergio Jadue a la presidencia de la ANFP?

Frente a los rumores de un posible retorno, cabe destacar que luego del caso de corrupción en la FIFA, Sergio Jadue quedó inhabilitado de por vida para ejercer actividades relacionadas con el fútbol, ya sea administrativa, deportiva, o cualquier otra índole.

Esto, tras ser declarado culpable de infringir varios artículos del Código de Ética de la FIFA, como por ejemplo, los que hacen alusión a la conducta, lealtad, conflictos de interés, soborno y corrupción.

De esta forma, se descarta de pleno que el ex dirigente pueda volver al fútbol chileno o a cualquier otra actividad relacionada con este deporte.