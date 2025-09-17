Alejandro Tabilo se impone en una dura batalla en Chengdú y se mete en el cuadro principal

Tabilo continúa cosechando triunfos en China y ahora deberá medirse ante un ex top 30 del mundo.

Alejandro Tabilo (112°) sigue firme y este miércoles se impuso en una dura batalla para instalarse en el cuadro principal del ATP de Chengdú, en China.

La segunda raqueta nacional venció en un apretado partido al sudafricano Lloyd Harris (258°) por 7-6 (4), 6-7 (2) y 7-6 (2), en un duelo que se extendió por dos horas y 49 minutos.

En el primer set, ambos tenistas estuvieron sólidos en sus servicios, por lo que se definió en un tiebreak, donde el chileno inclinó la balanza a su favor por 7-4.

En la segunda manga, Alejandro Tabilo logró un break rápidamente para encaminarse a la victoria. De hecho, tuvo cuatro match points, pero no los pudo materializar. En este marco, el sudafricano sumó confianza y estiró la definición a un nuevo tiebreak, donde superó al nacional por 7-2.

En el set decisivo, tanto Tabilo como Harris mantuvieron sus servicios y no dieron chances de quiebre, por lo que tuvieron que ir a otro desempate. Allí, Tabilo fue más sólido y terminó ganando el partido para sacar pasajes al cuadro principal del ATP de Chengdú.

El rival de Alejandro Tabilo en el ATP de Chengdú y el nuevo ascenso que tendrá en el ranking

Ahora, por la primera ronda del ATP de Chengdú, Tabilo se medirá con el australiano Jordan Thompson (78°), a quien ya le ha ganado (Indian Wells 2023).

Con esta nueva victoria, el tenista nacional suma nueve puntos ATP, los cuales le permitirán subir dos puestos en el ranking en vivo, situándose en el casillero 110°.