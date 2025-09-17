El duro enfrentamiento de Sergio Jadue y Milton Millas por supuesto retorno a la ANFP: “Miltonteras… es mentira estúpido”

El ex presidente de la ANFP desmintió los dichos del periodista deportivo y lo emplazó en duros términos.

El nombre de Sergio Jadue volvió a salir a la palestra esta semana, luego de que el periodista deportivo, Milton Millas, asegurara que el ex presidente de la ANFP lo llamó para decirle que volvería a postular a la testera del fútbol chileno.

El comunicador en el podcast de The Clinic, El Gerente, reveló que “me dijo que iba a volver, que tenía 100 mil seguidores y que se iba a tirar como presidente del fútbol chileno de nuevo“.

Estos dichos generaron gran impacto, aunque esta opción quedó automáticamente descartada debido a la resolución de la FIFA, en la cual Jadue quedó inhabilitado de por vida a ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional.

Lo anterior, por haber sido declarado culpable de infringir normas de conducta, lealtad, conflictos de interés y corrupción, situación por la cual tiene prohibición de desempeñarse en cargos administrativos, deportivos o de cualquier otra índole en este deporte.

La dura respuesta de Sergio Jadue ante rumores de una eventual postulación a la ANFP

Los dichos de Milton Millas provocaron la rápida reacción de Sergio Jadue, quien emitió duros comentarios en contra del periodista deportivo.

Según consignó Redgol, el ex presidente de la ANFP le escribió un mensaje vía WhatsApp señalando: “Veo que el término Miltonteras es uno de los mejores y justos apodos que existen en el fútbol chileno”.

Tras ello, negó rotundamente que le hubiera comentado a Millas que volvería a postular a la presidencia de la ANFP. “Jamás te dije que iba a volver a postular a la presidencia del fútbol chileno”, expuso.

A lo que añadió: “No tan solo es una mentira, sino que es una tontera. Típico tuyo”. Para finalizar, el ex dirigente lo tildó de “huevón” y estúpido”.