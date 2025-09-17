Las formaciones que preparan la U de Chile y Alianza Lima para el choque por los cuartos de Copa Sudamericana

La Universidad de Chile buscará dar el primer golpe ante el sólido equipo de Néstor Gorosito en Matute.

Este jueves la U de Chile busca dar el primer golpe en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima en Matute.

En este contexto, el entrenador de los azules, Gustavo Álvarez, ya comienza a preparar la formación con que la Universidad de Chile intentará doblegar al conjunto peruano, que viene de eliminar a Universidad Católica de Ecuador en la fase anterior.

Las posibles formaciones de la U de Chile y Alianza Lima en Copa Sudamericana

De acuerdo a las últimas prácticas que ha dirigido el técnico trasandino, la U de Chile saldría a la cancha con una formación compuesta por Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en la ofensiva.

Por su parte, Alianza Lima tienen todas sus fichas puestas en el ámbito internacional y su DT, Néstor Gorosito, pondrá a lo mejor que tiene con el objetivo de seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

En este sentido, el entrenador blanquiazul presentaría una alineación con la estructura de 4-3-3 con Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco en defensa; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor en el mediocampo; Kevin Quevedo, Hernán Barcos y Eryc Castillo en delantera.

A qué hora juega la U vs Alianza

La U de Chile visitará a Alianza Lima de Perú este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cuyo encuentro se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+.