La U de Chile mira atenta: la importante decisión de Conmebol que cambia todo en Copa Sudamericana

Conmebol comunicó un importante cambio de cara a la final de la Copa Sudamericana, donde la U sigue en carrera.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció un importante cambio para la Copa Sudamericana 2025, que la U de Chile comienza a mirar con atención.

A través de un comunicado, el ente rector del fútbol sudamericano informó el cambio de sede para la final del certamen continental, cuya decisión se tomó considerando las últimas revisiones en el Estadio Ramón Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

“Pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio Tahuichi Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras“, expusieron.

Producto de lo anterior, Conmebol dio a conocer que resolvieron “trasladar la sede de la final de la CONMEBOL Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada”, cuyo duelo se jugará el 23 de noviembre.

A lo que agregaron: “La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”.

La U de Chile mira atenta esta situación, mientras prepara la llave de cuartos de final ante Alianza Lima que se diputará el 18 y 25 de septiembre, donde no podrá contar con su público ni de local ni de visita.

En caso de avanzar a la final de la Copa Sudamericana, en dicha instancia sí podrá contar con sus hinchas, ya que el castigo por la barbarie de Avellaneda no se considera en un duelo en cancha central.