Quién es Ramón Abatti, el árbitro del Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana y su particular historial

La U visitará a Alianza Lima con el objetivo de obtener un buen resultado de cara a la vuelta que se jugará en Coquimbo.

La U de Chile se prepara para su próximo desafío continental: enfrentar a Alianza Lima en Perú por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cuyo duelo de ida será dirigido por el polémico árbitro Ramón Abatti.

El juez brasileño, que impartió justicia en el Mundial de Clubes, tiene la fama de ser “tarjetero”, cuyas estadísticas respaldan dicha calificación, lo cual pone sobre la lupa su actuación, debido a su estilo sancionador que podría condicionar el encuentro.

Quién es Ramón Abatti, el árbitro del duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Ramón Abatti, es un árbitro brasileño de 35 años, quien es internacional FIFA desde 2023 y ha ganado protagonismo dentro de Conmebol en los últimos años.

El juez es conocido por la facilidad que tiene para amonestar o expulsar jugadores. De hecho, las estadísticas señalan que en 109 partidos que ha dirigido en el Brasileirao, ha sacado 510 tarjetas amarillas, 24 rojas y ha cobrado 29 penales.

Con respecto a las competiciones a nivel Conmebol, el árbitro ha dirigido en varias ocasiones a los conjuntos de Perú, a diferencia de los clubes chilenos, ya que está será su primera vez.

Previo a la llave entre Alianza Lima y la U de Chile, el tema del arbitraje ha causado preocupación, ya que se ha instalado el debate sobre eventuales represalias de Conmebol hacia los Azules a raíz de la violencia que se vivió en Avellaneda. De hecho, medios incaicos han insistido en esta posibilidad, haciendo alusión a que no convendría que avance el equipo nacional considerando la sanción de público que está vigente.

En este contexto, se le consultó al defensa central Matías Zaldivia, quien afirmó que prefieren pensar que no pasará nada extraño en Lima. “No, porque los fallos arbitrales están a la vista de todos“, expuso el zaguero antes de viajar a la capital peruana.

Cuándo y a qué hora juega la U de Chile vs Alianza Lima por Copa Sudamericana

La U de Chile visitará a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva.

La revancha, en tanto, se disputará el próximo jueves 25 de septiembre a la misma hora en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo.