Alejandro Tabilo da el batacazo en Chengdú y logra un gran salto en el ranking

Alejandro Tabilo sumó su tercer triunfo consecutivo y volverá a ser el número uno de Chile, desplazando a Nicolás Jarry.

Alejandro Tabilo (112°) dio el batacazo y encadenó su tercera victoria consecutiva en el ATP de Chengdú, en China, luego de imponerse en sets corridos sobre el australiano Jordan Thompson (78°) en la primera ronda del cuadro principal.

Jano volvió a mostrar solidez en su juego y superó por 6-4 y 6-4 al oceánico en un duelo que se extendió en una hora y 20 minutos.

En el primer set, el tenista chileno estuvo contra las cuerdas y salvó dos puntos de quiebre en el noveno game. Tras ello, el nacido en Canadá logró un break en el décimo juego para tomar ventaja por 6-4.

En la segunda manga, ambos mantuvieron sus servicios, pero fue en el sexto juego en donde Alejandro Tabilo consiguió un nuevo quiebre para encaminarse a un nuevo triunfo.

Con esta victoria, el tenista nacional suma 34 puntos ATP, los cuales le permitirán escalar al puesto 106° del ranking live. Sumado a ello, a partir de la próxima semana volverá a ser el número uno de Chile, desplazando a Nicolás Jarry, quien actualmente figura en el lugar 111° de la clasificación en vivo.

Ahora, por la segunda ronda del ATP de Chengdú, Alejandro Tabilo tendrá la difícil misión de enfrentar al italiano Luciano Darderi (30°), segundo sembrado del certamen y que viene de quedar libre en la primera fase.

El historial entre ambos es bastante parejo: se han visto las caras en cuatro oportunidades, con dos victorias para cada uno.