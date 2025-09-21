“Tiene una trayectoria como pocos”: entrenador del Sevilla no ahorra elogios para Alexis Sánchez

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, dijo que espera que los jóvenes del plantel quieran copiar a Alexis Sánchez “en muchos sentidos”.

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, tuvo solo elogios para el desempeño que mostró Alexis Sánchez ante el Alavés, que marcó el debut goleador del chileno en el equipo hispano.

Luego de anotar en la victoria por 2 a 1 como visitantes, el máximo artillero histórico de La Roja fue destacado como una de las figuras del partido, algo con lo que coincidió el director técnico argentino.

Aunque no se refirió directamente a las críticas surgidas en parte de la hinchada por la contratación del jugador de 36 años, Almeyda sí se hizo cargo del tema y destacó la entrega y experiencia de futbolistas como el chileno y el español César Azpilicueta, quien tiene la misma edad que el tocopillano.

Los elogios del entrenador del Sevilla a Alexis Sánchez

Al abordar el desempeño de Alexis Sánchez, el entrenador del Sevilla planteó que “yo creo que muchas veces se subestima a la gente más grande“.

A continuación recalcó que “él tiene una trayectoria como pocos, pero tiene ganas. Y las ganas en este deporte muchas veces marcan una diferencia más que los años“.

Luego amplió su visión e incorporó a Azpilicueta al análisis y manifestó que junto al chileno “están exprimiéndose al máximo, marcando su diferencia con la experiencia que tienen, pero me llama la atención porque estos lo han ganado todo. Cuando digo todo, hablo de campeonatos, contratos muy fuertes, jugar en otras ligas“.

“Entonces digo que son ejemplos, ejemplos que tiene el fútbol, y que muchas veces son subestimados solo por hacer un análisis antes de verlos”, añadió a continuación.

Finalmente, Almeyda manifestó que “Dios quiera que los jóvenes que tenemos los miren, los observen y les quieran copiar en muchos sentidos“.