VIDEO – Alexis Sánchez marca su primer gol con el Sevilla y se ilusiona con seguir en la Selección: “Quiero jugar el Mundial 2030”

“Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años”, dijo Sánchez en la previa del partido en que marcó su primer gol con Sevilla.

Alexis Sánchez hizo su estreno goleador con el Sevilla en el último partido disputado por el cuadro dirigido por Matías Almeyda.

Fue la tarde de este sábado que el cuadro sevillano saltó a la cancha para enfrentarse al Alavés por la quinta fecha de La Liga española. Y fue precisamente el jugador chileno quien le dio el triunfo a su equipo.

A los 67’ minutos de juego, cuando el partido estaba igualado a un gol, Sánchez impactó de primera un centro preciso para vencer el arquero rival y sentenciar el definitivo 2-1.

La semana pasada el chileno ya había dado una asistencia.

¡LA LEYENDA CONTINÚA! ¡¡GOL DE ALEXIS SÁNCHEZ CON LA CAMISETA DE SEVILLA!!



Sánchez se ilusiona con volver a la selección

Antes del partido, el diario español especializado en fútbol, AS, publicó una extensa entrevista al delantero nacional en que éste habló largamente sobre su situación en la Selección Chilena, expectativas y hasta entregó a su candidato para tomar las riendas de “La Roja”.

En primer lugar, el goleador histórico de la selección nacional aseguró que Manuel Pellegrini “sería ideal” para ser el nuevo DT del conjunto chileno debido a su buen manejo con los equipos que dirige.

“Manuel siempre ha sido ideal para la Selección, y ahora también. Para empezar, porque los jugadores chilenos somos complicados de entender y necesitamos un seleccionador que sea también chileno”, apuntó Sánchez.

En ese sentido, el delantero explicó sus motivos para no querer perderse el próximo ciclo de la selección: “Pocos jugadores están en Europa al nivel que estoy yo, Suazo y algunos otros. Mientras pueda aportar y esté físicamente, quiero estar siempre con la Selección”.

Y fue claro en sus expectativas: “Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años. Tengo que estar físicamente bien, mentalmente bien, y eso te lo va diciendo el profesionalismo con el paso del tiempo”.