El millonario premio de Alejandro Tabilo y el nuevo ranking que aseguró tras alcanzar la final del ATP de Chengdú

Tabilo sigue imparable en China y buscará alzar un nuevo título ATP ante un top 10 del ranking mundial.

Alejandro Tabilo (112°) continúa con su paso avasallador en el ATP de Chengdú y se instaló en la final del certamen, consiguiendo uno de sus mejores triunfos del año.

El tenista nacional que ingresó al torneo chino desde la qualy, este lunes superó al estadounidense Brandon Nakashima (33°) por 6-4 y 7-6, en un partido que se extendió por poco más de una hora y 30 minutos.

Esta racha ganadora le ha permitido a Alejandro Tabilo resurgir en el ranking ATP, ya que después de tres meses regresará al top 100 del escalafón mundial.

El nuevo ranking de Alejandro Tabilo y el millonario premio que aseguró por llegar a la final del ATP de Chengdú

Con la reciente victoria, el chileno escalará 29 lugares, posicionándose en el casillero 84° del ranking en vivo, y recuperando el número uno de Chile, desplazando a Nicolás Jarry de dicho cetro.

De momento, su participación de Chengdú también le ha permitido sacar réditos económicos al zurdo, ya que por llegar a la final aseguró un premio de 105.610 dólares, que equivalen a cerca de 100 millones de pesos.

Ahora, en busca de la gloria en el ATP de Chengdú, Alejandro Tabilo deberá enfrentar al italiano Lorenzo Musetti (9°), con quien solo registra un enfrentamiento previo (a nivel Challenger), donde se impuso el europeo en 2021.

En caso de dar el batacazo y alzar el título, el nacional ascendería al puesto 72° del ranking mundial y elevaría su premio económico a 181.065 dólares, es decir, más de 170 millones de pesos chilenos.