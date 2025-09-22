Tras reclamo de Los Cóndores: Gobierno se abre a la posibilidad aumentar aforo para trascendental duelo ante Samoa

Los Cóndores emplazaron al Gobierno por la restricción de aforo para el duelo de repechaje contra Samoa, luego de que se autorizaran solo 12 mil espectadores.

Tras un fuerte reclamo de Los Cóndores por el bajo aforo que autorizaron para el duelo de la selección chilena de rugby ante Samoa, desde el Gobierno se abrieron a la posibilidad de incrementar la cantidad de público que pueda asistir a este importante partido que se disputará este sábado 27 de septiembre en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El equipo chileno buscará quedarse con el triunfo en el repechaje de cara al Mundial de 2027 de Australia, luego de que en el partido de ida empataran a 32.

Con respecto a la disminución de aforo que decidieron las autoridades, esto responde a la necesidad de un mayor despliegue policial en el marco del Mundial Sub 20, ya que en aquella jornada jugarán Corea del Sur vs Ucrania, y Paraguay vs Panamá en Valparaíso.

Gobierno no descarta aumentar aforo para el duelo de Los Cóndores vs Samoa

En este contexto, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, conversó con Radio ADN, donde comenzó diciendo que “los eventos masivos son autorizados por los delegados presidenciales regionales. En este caso, es el delegado de Valparaíso es el que tiene la potestad y la competencia de autorizar los partidos de Panamá o el partido de Chile“.

Siguiendo en esa línea, señaló que “para los que nos dedicamos a materias de seguridad y particularmente materias de seguridad en eventos masivos, esto es bien habitual (…) Entonces yo quiero llamar a la tranquilidad“.

A lo que agregó: “Estamos a día lunes, los partidos son el sábado, Carabineros de Chile y el Ministerio de Seguridad van a hacer los informes que tenga que hacer“.

En este sentido, la autoridad explicó que “si viene el organizador y dice Tengo estas medidas nuevas, tantos guardias de seguridad más, seguramente quien tiene la competencia, que es el delegado, tomará la definición“.

“Si se presenta algún tipo de modificación, esa modificación se evaluará. Y si aumenta el aforo, nosotros como Ministerio de Seguridad, en conjunto con Carabineros, dispondremos del operativo para ese aforo“, aseveró.

Para cerrar, Collado manifestó: “Si es necesario traer gente de otras regiones producto de que hay dos eventos el mismo día, bueno, haremos la coordinación para que venga un refuerzo policial y tengamos el contingente que se necesita“.