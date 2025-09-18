Sin Iván Román ni Damián Pizarro: la nómina definitiva de Chile para el Mundial Sub 20

Entre las sorpresas que presenta la lista de Nicolás Córdova, destaca la inclusión del volante de Independiente, Lautaro Millán.

Este jueves el DT de Chile, Nicolás Córdova, presentó la nómina oficial de los 21 jugadores que defenderán a La Roja en el Mundial Sub 20 que se disputará en nuestro país desde el 27 de septiembre al 19 de octubre.

En el listado destacan grandes sorpresas, como la ausencia del defensa central Iván Román, quien arrastra una suspensión de tres fechas desde el Sudamericano y la marginación del delantero Damián Pizarro.

Ahora, con los nombres definitivos, los dirigidos por Nicolás Córdova entrenan en el Monasterio Celeste previo al último amistoso que tendrá la selección chilena, que se medirá ante Nigeria este sábado en el Estadio El Teniente de Rancagua.

La nómina oficial de Chile para el Mundial Sub 20 2025

Arqueros:

Sebastián Mella – Huachipato

Ignacio Sáez – Universidad de Chile

Gabriel Maureira – Colo-Colo

Defensas:

Ian Garguez – Palestino

Matías Pérez – Lecce (ITA)

Nicolás Suarez – Colo-Colo

Felipe Faúndez – O’Higgins

Patricio Romero – Cobreloa

Milován Celis – Unión Española

Mediocampistas:

Joaquín Silva – Santiago Wanderers

Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Agustín Arce – Deportes Limache

Nicolás Cárcamo – Huachipato

Mario Sandoval – Audax Italiano

Flavio Moya – Universidad de Chile

Delanteros:

Willy Chatiliez – Huesca (ESP)

Francisco Rossel – Universidad Católica

Francisco Marchant – Colo-Colo

Rodrigo Godoy – O’Higgins

Vicente Álvarez – Unión San Felipe

Emiliano Ramos – Everton

Cuándo debuta la selección y a qué países deberá enfrentar en su grupo

Por su calidad de local, Chile forma parte del Grupo A, donde enfrentará a Egipto, Nueva Zelanda y Japón.

Los dirigidos por Nicolás Córdova debutarán frente a los oceánicos el 27 de septiembre a las 20:00 horas. Contra Japón se verán las caras el 30 de septiembre, y cerrarán esta fase enfrentando a Egipto el 3 de octubre.