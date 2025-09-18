Sin Iván Román ni Damián Pizarro: la nómina definitiva de Chile para el Mundial Sub 20

Este jueves el DT de Chile, Nicolás Córdova, presentó la nómina oficial de los 21 jugadores que defenderán a La Roja en el Mundial Sub 20 que se disputará en nuestro país desde el 27 de septiembre al 19 de octubre.
En el listado destacan grandes sorpresas, como la ausencia del defensa central Iván Román, quien arrastra una suspensión de tres fechas desde el Sudamericano y la marginación del delantero Damián Pizarro.
Ahora, con los nombres definitivos, los dirigidos por Nicolás Córdova entrenan en el Monasterio Celeste previo al último amistoso que tendrá la selección chilena, que se medirá ante Nigeria este sábado en el Estadio El Teniente de Rancagua.
La nómina oficial de Chile para el Mundial Sub 20 2025
Arqueros:
- Sebastián Mella – Huachipato
- Ignacio Sáez – Universidad de Chile
- Gabriel Maureira – Colo-Colo
Defensas:
- Ian Garguez – Palestino
- Matías Pérez – Lecce (ITA)
- Nicolás Suarez – Colo-Colo
- Felipe Faúndez – O’Higgins
- Patricio Romero – Cobreloa
- Milován Celis – Unión Española
Mediocampistas:
- Joaquín Silva – Santiago Wanderers
- Lautaro Millán – Independiente (ARG)
- Agustín Arce – Deportes Limache
- Nicolás Cárcamo – Huachipato
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Flavio Moya – Universidad de Chile
Delanteros:
- Willy Chatiliez – Huesca (ESP)
- Francisco Rossel – Universidad Católica
- Francisco Marchant – Colo-Colo
- Rodrigo Godoy – O’Higgins
- Vicente Álvarez – Unión San Felipe
- Emiliano Ramos – Everton
Cuándo debuta la selección y a qué países deberá enfrentar en su grupo
Por su calidad de local, Chile forma parte del Grupo A, donde enfrentará a Egipto, Nueva Zelanda y Japón.
Los dirigidos por Nicolás Córdova debutarán frente a los oceánicos el 27 de septiembre a las 20:00 horas. Contra Japón se verán las caras el 30 de septiembre, y cerrarán esta fase enfrentando a Egipto el 3 de octubre.