Alejandro Tabilo da el batacazo y se corona campeón del ATP de Chengdú en una dramática final

El tenista nacional salvó dos match points y logró derribar al top 9 de mundo para conseguir su tercer título ATP.

Alejandro Tabilo (112°) cerró una actuación tremenda en el ATP de Chengdú y se coronó campeón tras vencer en un dramático partido al italiano Lorenzo Musetti (9°).

El tenista chileno dio el batacazo y se impuso en tres sets sobre el europeo. 6-3, 2-6 y 7-6(5) fue el marcador final del duelo que se extendió por dos horas y 39 minutos.

En el tercer set, Jano salvó dos match points para estirar la definición al tiebreak, donde nuevamente mostró nervios de acero para sobreponerse a la adversidad, remontando un 1-4 y gritar campeón después de más de un año.

De esta forma, Alejandro Tabilo consigue en Chengdú su primer título ATP de la temporada, el segundo en cancha dura y el tercero de su carrera (Auckland 2024, Mallorca 2024).

Con esta victoria, Jano consiguió su segundo triunfo ante un top 10 en la temporada 2025, luego de que venciera al serbio Novak Djokovic en el Masters de Montecarlo en abril de este año.

El nuevo ranking de Alejandro Tabilo y su próximo desafío en el circuito ATP

Gracias a su notable actuación en China, el nacional suma 259 puntos ATP, los cuales le permiten escalar al casillero 72° del ranking live, volviendo al selecto grupo de los top 100 y destronando a Nicolás Jarry como el número uno de Chile.

En el ámbito económico, el zurdo también sonríe, ya que por su participación (desde la qualy), embolsó un monto de 181.065 dólares, es decir, más de 170 millones de pesos chilenos.

Ahora, su siguiente desafío será disputar el ATP 500 de Tokio, Japón, que comienza en los próximos días.