Con Alcaraz en el horizonte: el próximo desafío de Alejandro Tabilo y el millonario premio que embolsó por ser campeón en Chengdú

El tenista nacional gritó campeón por tercera vez en el circuito ATP, y ahora se prepara para su nuevo desafío, donde tendrá un duro camino.

Alejandro Tabilo (112°) dio el batacazo y se consagró campeón de su tercer título ATP al imponerse sobre el italiano Lorenzo Musetti (9°) en una tensa final en el Chengdú Open.

El tenista chileno que ingresó al certamen desde la qualy, sorteó con éxito todos los obstáculos y venció al europeo por 6-3, 2-6 y 7-6(5).

Este paso avasallador en China, le permite al nacional dar un gran salto en el ranking ATP, donde escalará 40 puestos aproximadamente.

Con su título en Chengdú, Tabilo pasará del 112° al puesto 72°, según el ranking live volviendo al selecto grupo del top 100 tras permanecer tres meses fuera.

El millonario premio que ganó Alejandro Tabilo en el ATP de Chengdú y su próximo desafío

Con su tremenda actuación en Chengdú, Alejandro Tabilo aseguró un importante premio económico de 181.065 dólares, que equivalen a más de 170 millones de pesos chilenos.

Ahora, Jano deberá prepararse para su próximo desafío: el ATP 500 de Tokio, que comienza este miércoles.

En este marco, el zurdo ya tiene rival para la primera ronda: el belga Zizou Bergs (46°), quien es recordado por su polémica con Cristian Garin en la serie de Copa Davis que se disputó en febrero de este año.

En caso de eliminar al jugador de Bélgica, el español Carlos Alcaraz (1°) podría salir en el horizonte en una hipotética segunda ronda, quien enfrenta al argentino Sebastián Báez.