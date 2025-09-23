“Este triunfo me devuelve la confianza”: la reflexión de Alejandro Tabilo tras ganar el ATP de Chengdú

Alejandro Tabilo (112° del ranking ATP) volvió a escribir una página dorada en su carrera al conquistar el título del ATP 250 de Chengdú, en China. El tenista nacional se impuso en una dramática final ante el italiano Lorenzo Musetti, número 9 del mundo, por 6-3, 2-6 y 7-6 (5).

“Este triunfo me devuelve la confianza. Ha sido un año complejo, con altibajos, pero sabía que trabajando duro podía volver a estar en este nivel“, comentó un emocionado Tabilo tras la final. En un duelo lleno de tensión, el chileno tuvo que salvar puntos de partido y mostrar un temple notable en el desempate final para llevarse la corona.

El zurdo, que llegó al certamen desde la qualy, no solo logró su tercer trofeo en el circuito, sino que además escaló hasta el puesto 72° del ranking.

Durante toda la semana, Tabilo enfrentó a rivales de mayor ranking, pero nunca dejó de creer. Su consagración frente a Musetti, un Top 10 consolidado, marcó un hito en su carrera. “Cuando iba abajo en el último set me repetí que no podía bajar los brazos. Hoy comprobé que todo el esfuerzo vale la pena y que puedo competir de igual a igual con los mejores“, reflexionó.

La definición en Chengdú tuvo de todo: un primer set dominado por Tabilo, una reacción del italiano en el segundo, y un tercer parcial que se resolvió al límite. El chileno, con carácter y determinación, selló una victoria que lo impulsa hacia nuevos desafíos. “Ganar un título contra un jugador de ese nivel es una motivación enorme para lo que viene. Este resultado me da energía para seguir trabajando y seguir soñando en grande“, aseguró.

Finalmente, Tabilo dedicó su logro a quienes lo han apoyado en este camino. “Este título también es gracias al apoyo de mi equipo y de los auspiciadores que creen en mí“, concluyó. La primera raqueta nacional tendrá como próximo desafío el ATP 500 de Tokio, donde enfrentará al belga Zizou Bergs (45°).