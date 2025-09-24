Con Chile prácticamente clasificado: el importante cambio que prepara FIFA para el Mundial 2030

En los últimos días autoridades de Conmebol y FIFA se han reunido para abordar la ampliación del Mundial a 64 selecciones.

En la antesala de Norteamérica 2026, donde Chile no estará presente, ya se comienza a discutir cómo se realizará el Mundial 2030, el cual podría tener un importante cambio que beneficiaría a La Roja y a las otras selecciones de este continente.

Esta semana, New York fue el lugar de una reunión clave que abordó la futura cita mundialista, la cual contó con la participación de Gianni Infantino (presidente de FIFA), Alejandro Domínguez (Conmebol) y los presidentes de las federaciones de los países que albergarán el certamen, como lo son Argentina, Uruguay y Paraguay.

En esta instancia, Conmebol solicitó formalmente que se amplíe el número de selecciones que compitan en el Mundial 2030, pasando de 48 a 64 equipos, lo cual también permitiría que se jueguen más partidos en Sudamérica, considerando que España, Portugal y Marruecos también serán sedes.

El pedido de Conmebol que revolucionaría el Mundial 2030 y beneficiaría a Chile

En un principio se anunció que disputarían solo tres partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, esto podría cambiar durante la próxima semana, donde se realizará un Consejo de la FIFA, instancia en la cual se abordarán estos puntos.

De acuerdo a Infobae, los tres países de Sudamérica albergarían un grupo cada uno, mientras que las zonas restantes tendrían lugar en España, Portugal y Marruecos. De hecho, según medios internacionales, Infantino vería con buenos ojos esta iniciativa.

Con respecto al formato que se propone para el Mundial de 64 selecciones, el torneo tendría 16 grupos de cuatro equipos, donde dos clasificarían a la fase eliminatoria. Allí, se daría paso a los dieciseisavos de final para finalmente definir al campeón.

Si esta propuesta se llega a materializar, Chile tendría aún más posibilidades de decir presente, ya que prácticamente toda Sudamérica participaría.