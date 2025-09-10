Los desafíos que asoman en el horizonte de La Roja tras quedar fuera del Mundial 2026

Tras cerrar las Eliminatorias 2026 en el último puesto, la Selección Chilena deberá pensar en el próximo proceso mundialista, el cual contaría con un inédito formato.

Finalmente se acabó el sufrimiento de Chile en las Eliminatorias 2026 con un olvidable 0-0 frente a Uruguay en la última fecha, cerrando su participación en el último puesto de la tabla y sellando su peor desempeño en la historia, obteniendo solo 11 puntos.

Tras los fracasos en los caminos a Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026, La Roja va a sumar 16 años sin disputar una cita mundialista.

En este contexto, la Selección Chilena debe salir del fondo y levantarse para enfrentar sus nuevos desafíos, en el marco de un nuevo proceso de cara al Mundial 2030.

Respecto a lo que queda de 2025, el calendario marca dos fechas FIFA, donde el conjunto nacional disputará amistosos. En octubre enfrentaría a Perú, a falta de confirmación y sede. Posteriormente, en noviembre, La Roja nuevamente enfrentará a los del Rímac y a Rusia en territorio ruso.

Cuándo es la Copa América y cómo se jugarán las Eliminatorias al Mundial 2030

En el 2026, año en que se disputa el Mundial en Norteamérica, La Roja podrá jugar amistosos en cinco fechas FIFA (marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre). Se espera que dichos encuentros se disputen bajo la conducción de un nuevo entrenador, quien tendrá la misión de dar rodaje a los jóvenes pensando en el próximo proceso mundialista.

Ya en el 2027, Chile entra en tierra derecha. Pese a que Conmebol aún no anuncia el calendario de las Eliminatorias 2030, el proceso debería comenzar en octubre de aquel año, cuyo formato tampoco se ha definido, teniendo en cuenta que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de la cita planetaria.

En este sentido, ha trascendido que las Clasificatorias se jugarían con siete selecciones, donde seis clasificarían directo y una iría a repechaje. Esto se tendría que oficializar durante las próximas semanas.

En medio de este proceso, en 2028 se llevará a cabo una nueva versión de la Copa América, que aún no tiene sede confirmada.

Con estos desafíos en el horizonte, Chile busca levantar cabeza y volver a una Copa del Mundo tras quedar fuera en tres ocasiones consecutivas.