U de Chile vs Alianza Lima: formaciones, horario y dónde ver la revancha de los cuartos de Copa Sudamericana

La U busca sellar su paso a semifinales, instancia en la cual espera Lanús, que es dirigido por un viejo conocido de los Azules.

La U de Chile se juega el todo por el todo cuando enfrente este jueves a Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Tras empatar sin goles en la ida, la llave quedó totalmente abierta para los equipos, que tendrán que jugar a puertas cerradas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, luego de la sanción que Conmebol le impuso a los Azules por la barbarie en Avellaneda.

El cuadro que logre avanzar a la siguiente ronda, se medirá ante Lanús de Argentina, que viene de dar el batacazo y eliminar a Fluminense en el Maracaná. Si la U se instala en las semifinales, se reencontrará con un viejo conocido: el DT granate Mauricio Pellegrino, quien dirigió a los universitarios en 2023.

A qué hora y dónde ver en vivo la revancha de U de Chile vs Alianza Lima en Copa Sudamericana

La revancha de los cuartos de Copa Sudamericana entre la U de Chile y Alianza Lima se disputará este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

A diferencia del duelo anterior, este encuentro se podrá ver en TV a través de la señal de DSports de DirecTV, mientras que de forma online, estará disponible mediante la plataforma DGO.

Las posibles formaciones de la U y Alianza Lima

De acuerdo a los últimos entrenamientos que ha dirigido Gustavo Álvarez, la Universidad de Chile saldría a la cancha con una formación compuesta por: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda en el mediocampo; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra en delantera.

Por su parte, el DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, movería el tablero y optaría por Alan Cantero en lugar de Kevin Quevedo.

Considerando lo anterior, el conjunto peruano saldría con: Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés y Miguel Trauco en defensa; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor y Sergio Peña en el mediocampo; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Alan Cantero (Kevin Quevedo) en la ofensiva.