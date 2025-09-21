Copa Sudamericana: la solicitud de Alianza Lima a la Conmebol antes de la revancha con la U

Además, Alianza Lima denunció ante la Conmebol el ingreso de un barrista de la U al estadio limeño, pese a la prohibición que existía.

El ingreso de un hincha de la U al estadio Alejandro Villanueva de Lima, en el partido de ida entre Alianza Lima y la U por la Copa Sudamericana, llevó al equipo peruano a denunciar el hecho ante la Conmebol, a la que también le hizo una solicitud para la revancha, que se disputará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de Coquimbo.

La medida la adoptó el cuadro limeño luego de que en las redes sociales se viralizara el caso del barrista de la U de Chile que ingresó al recinto portando una credencial de prensa, pese a la prohibición de que asistieran hinchas de la visita.

De acuerdo con lo planteado por Alianza Lima a la Conmebol, lo sucedido “podría haber sido contraproducente en un estadio lleno de hinchas locales, lo cual podría haber tenido consecuencias negativas para nuestra institución y haber expuesto al público en general al peligro“.

“Esto es algo que rechazamos expresamente, especialmente considerando los actos de violencia demostrados por la hinchada del Club de la Universidad de Chile, incluso cuando actúan como visitantes“, añade el texto del club peruano, de acuerdo con lo informado por el medio especializado Líbero.

La solicitud de Alianza Lima a la Conmebol

En su mensaje al entre rector del fútbol sudamericano, el club limeño pidió que se refuerce a los oficiales de seguridad para el duelo que se jugará el jueves 25 de septiembre, a partir de las 21:30 horas.

“Asimismo, requerimos que los mismos puedan estar presentes en el aeropuerto en Chile, a fin de garantizar la seguridad y correcto desembarque, y posterior embarque de salida, de nuestra delegación“, añade el texto enviado por Alianza Lima a la Conmebol.