VIDEO – Enésima crisis de ByN: qué respondió Aníbal Mosa a petición de renuncia del bloque Vial

Aníbal Mosa dijo que se le pidió la renuncia porque “nos hacen responsables por la muerte de los dos niños” en las afueras del Monumental.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, informó este miércoles que el bloque opositor pidió su renuncia y la del vicepresidente, Eduardo Loyola, tras culparlos tanto de la mediocre campaña de esta temporada del centenario de Colo Colo, como de la tragedia ocurrida el 10 de abril, cuando dos hinchas fallecieron en las afueras del Estadio Monumental.

De acuerdo con lo manifestado por el timonel tras la reunión del directorio de Blanco y Negro, el grupo Vial y Ruiz-Tagle cuestionó la gestión de Mosa, después de que el Cacique quedó eliminado de la Copa Chile y la Copa Libertadores, y que quedó sin opciones de disputar el título del torneo de Primera División.

Aunque la mayoría del bloque opositor asistió a la reunión de manera telemática, sí acudió de forma presencial Ángel Maulén.

La respuesta de Aníbal Mosa a la petición de renuncia

Fue el propio Aníbal Mosa el que, tras la junta de la sociedad anónima que administra a Colo Colo, se refirió a la petición de renuncia que le realizó el bloque del grupo Vial-Ruiz Tagle.

Así, en declaraciones que recogió radio ADN, el dirigente admitió que “nos pidieron la renuncia al vicepresidente y al presidente, ya que nos hacen responsables por la muerte de los dos niños que ocurrieron afuera del Estadio Monumental“.

“Cuatro directores, en este caso Ángel Maulén, Alfredo Stöhwing, Diego González y Carlos Cortés, dicen que la responsabilidad de las dos muertes fuera del estadio es nuestra, lo cual encontramos que está fuera de lugar, que no corresponde. Se comprobó que habían otros responsables en esa materia, pero yo trato de ponerle paño frío a la situación”, añadió.

Luego manifestó que “de ellos me espero cualquier cosa. No esperaba que pudieran llegar a una cosa como esta. Ustedes saben que la contra que nosotros tenemos es feroz. Ellos, cualquier situación que uno presente o que quiera llevar a cabo para mejorar la situación de la institución, siempre van a encontrar un pero“.

“Prueba de ellos que hoy día no apoyaron el proyecto de reconocimiento facial, una cosa que le llora a la institución y que nos han pedido también las autoridades”, complementó.

“Nosotros nos comprometimos, después de que ocurrió también el trágico hecho el 10 de abril, a llevar a cabo esta inversión. Es una inversión de más de un millón y medio de dólares, pero que le va a dar tranquilidad y seguridad al hincha colocolino“, concluyó.