Blanco y Negro: CMF descarta conflicto por contrato con DG Medios por millonario arriendo del Monumental

La autoridad financiera dijo que el acuerdo entre ambas partes no es condición para rechazar los Estados Financieros.

El lío empezó en abril, cuando se llevó a cabo la junta anual de accionistas de Blanco y Negro, la sociedad anónima que controla el club Colo Colo. Esto, porque los representantes de las acciones de Leonidas Vial rechazaron los Estados Financieros y la Memoria 2024 de la empresa, a raíz de un eventual conflicto de interés al poner en valor presente un contrato de arriendo del Estadio Monumental con DG Medios.

La sociedad tuvo que consultar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre cómo proceder. Si bien se les indicó que no había razón para rechazar los Estados Financieros y se repitió la junta de accionistas en junio pasado, los disidentes volvieron a negar el visto bueno a la mesa presidida por Aníbal Mossa.

El contrato —cuestionado por parte de los accionistas— implicó contabilizar $1.500 millones en ingresos por el arriendo del Monumental para conciertos organizados por la productora. La objeción surgió porque parte del directorio consideró que esos flujos no estaban a firme hasta que se ejecutaran los eventos y que, además, sumarlos revertía las pérdidas que debería mostrar el club en otras condiciones.

Blanco y Negro se defendió señalando que existían cláusulas de amarre con DG Medios y que parte de esos recursos se usaron para la llegada del jugador Javier Correa.

Ayer la CMF zanjó el debate. “En particular, examinados los antecedentes disponibles a la fecha, esta Comisión no cuenta con evidencia de que la contabilización de la modificación del contrato celebrado entre DG Medios y Blanco y Negro en los estados financieros al 31 de diciembre de 2024 pudiera ser objetable desde el punto de vista contable, por lo que no se visualizan fundamentos técnicos para el rechazo de los aludidos estados financieros”, determinó la autoridad en el oficio revisado por EL DÍNAMO.

¿Qué sigue ahora?

En un plazo de cinco días hábiles, a partir de la notificación con fecha 10 de septiembre, se deberán llevar a cabo las acciones para convocar a una nueva junta de accionistas, donde —considerando la observación de la autoridad— se vuelvan a someter a votación los resultados financieros del Cacique.

“Deberá informarse a los accionistas que, conforme al análisis realizado, a la fecha no se observan argumentos técnicos atendibles para objetar el tratamiento contable aplicado por la sociedad que permitan fundar un voto de rechazo de los estados financieros en los términos del artículo 77 de la Ley N°18.046”, precisó la CMF.

La autoridad argumentó que, si los accionistas quieren rechazar los estados financieros, deberán fundar su voto en “observaciones específicas y fundadas que deberán ser diferentes de lo planteado en las juntas de accionistas realizadas el 28 de abril y 27 de junio de 2025″.

“Ello, en atención a que no habría evidencia de que hubiera existido una contabilización errónea de la modificación del contrato celebrado entre Blanco y Negro S.A. y DG Medios”, añadieron.

¿Qué dicen los números de Colo Colo?

Pese a que las sociedades anónimas ya informaron sus resultados de 2025, los últimos informes financieros de Blanco y Negro disponibles datan al cierre de 2024. Durante el año pasado, los ingresos operacionales del club se incrementaron en 63,8% respecto del año anterior, debido a un aumento del 41% en recaudación, un 79,7% en venta de jugadores y un 20% en publicidad.

¿Cómo se explicaron los mayores ingresos? Principalmente por la participación en Copa Libertadores del primer equipo. A ello se sumaron la venta del jugador Damián Pizarro al Udinese de Italia por 3,5 millones de euros, la de Jordhy Thompson al FC Oremburg de Rusia por US$1,5 millones y la de Carlos Palacios al Boca Juniors por US$4,8 millones.

Asimismo, los ingresos comerciales crecieron 20% debido al cierre de nuevos contratos y al aumento de royalties. También subieron los ingresos por derechos de televisión y el apartado de “otros ingresos”, que incluye el arriendo del estadio —donde está el contrato con DG Medios—, además de la tienda virtual y el museo.