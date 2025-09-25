Alejandro Tabilo frena su racha triunfal y es eliminado del ATP de Tokio: este será su próximo desafío

El tenista nacional cayó en un dramático duelo ante Zizou Bergs, que se extendió por casi tres horas.

Alejandro Tabilo (72°) no pudo extender su racha de triunfos que le valieron su título en Chengdú y este jueves cayó por la primera ronda del ATP 500 de Tokio ante el belga Zizou Bergs (45°).

La primera raqueta nacional sucumbió por 1-6, 7-6 (2) y 7-6 (4) contra el europeo, quien es recordado por su agresión a Cristian Garin, que significó la derrota de Chile en la serie de Copa Davis de febrero pasado.

El inicio de Tabilo fue arrollador y se impuso sin mayores problemas en el primer set por 6-1. Sin embargo, todo cambió en la segunda manga, donde el belga se metió en el partido, y luego de un quiebre por lado, la definición se extendió al tiebreak, instancia en que Bergs equilibró la balanza a su favor.

Tras ello, toda la tensión se trasladó para el tercer set, donde Jano ya presentaba signos de cansancio físico producto de las intensas jornadas que ha vivido en la última semana. Pese a ello, se mantuvo sólido en su servicio y ninguno pudo lograr un break, situación que obligó a un nuevo desempate.

Allí, Bergs sacó ventaja rápidamente, poniéndose 4-0 arriba, y a pesar de que Tabilo pudo descontar, esto no fue suficiente y el chileno quedó fuera del certamen tras perder 7-4.

El próximo desafío de Alejandro Tabilo tras caer en el ATP de Tokio

Tras esta dura derrota de Alejandro Tabilo, el siguiente desafío del chileno será la qualy del Masters 1000 de Shanghái, que comienza a partir de la próxima semana.

Pese a su temprana eliminación, Jano no tendrá variación en el ranking ATP y se mantendrá en el puesto 72° del escalafón mundial.