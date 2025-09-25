El millonario monto que acumula Alejandro Tabilo en su carrera: ¿Quién es el chileno que más dinero ha ganado en la ATP?

Luego de su reciente título, Tabilo también sonríe en el ámbito económico, aunque no le basta para ser el chileno con mayor prize money en la actualidad.

Alejandro Tabilo (72°) volvió a levantar un trofeo esta semana y consiguió su tercer título ATP tras coronarse campeón en Chengdú, cuyo logro también se traduce en un importante premio económico que se suma al dinero que ha conseguido durante su carrera profesional.

El tenista chileno venció al italiano Lorenzo Musetti (9°) en la final del certamen por 6-3, 2-6 y 7-6(5), llevándose una cifra de 181.065 dólares, que equivale a más de 170 millones de pesos chilenos.

Pese a que no pudo seguir incrementando su cuenta este jueves al caer en la primera ronda del ATP 500 de Tokio ante el belga Zizou Bergs (45°), Jano se consolida como uno de los tenistas nacionales que más dinero han ganado en el circuito.

La millonaria cifra en premios que acumula Alejandro Tabilo durante su carrera en el circuito ATP

Con el título de Chengdú en sus vitrinas, el prize money de Alejandro Tabilo se elevó a $4,266,688 dólares, de acuerdo al sitio oficial del ATP Tour. Gran parte de este monto es gracias al tremendo 2024 que tuvo, donde embolsó $1,648,301, es decir, más de una cuarta parte del total que acumula hasta hoy.

Pese a ello, no es el chileno en actividad que más dinero ha ganado, ya que Cristian Garin durante su carrera ha percibido un monto de $6,523,642 dólares, donde destacan sus cinco títulos ATP y los cuartos de final que alcanzó en Wimbledon 2022.

¿Y Nicolás Jarry? El Príncipe supera a ambos con una bolsa de premios que asciende a los $7,506,726 dólares, gracias a sus tres títulos ATP y destacadas actuaciones en diversos torneos, como lo fue el año pasado en el Masters de Roma, donde quedó subcampeón.

Según la página de la ATP, los tenistas chilenos que más dinero han ganado son: Marcelo Ríos ($9,713,771) y Fernando González ($8,862,276), a pesar de que en esos años los premios no eran tan altos como lo es en la actualidad.

Con respecto a la presente temporada, Jarry lidera la lista con $893,693 dólares, seguido por Tabilo con $844,294 dólares y Garin con $495,119 dólares.