“Hinchas de la U vuelven a protagonizar una situación lamentable”: la reacción de la prensa argentina al incendio en banderazo azul

Con el recuerdo presente de lo ocurrido en Avellaneda, la prensa argentina hizo eco de los serios incidentes que se registraron durante el banderazo de los hinchas de la U previo al duelo contra Alianza Lima.

Tras el escándalo que sucedió en el duelo de la U de Chile e Independiente en Avellaneda, que significó la descalificación del Rojo de la Copa Sudamericana, la prensa argentina se ha mantenido al tanto de los recientes pasos de los hinchas azules, donde retumba con mucha fuerza cualquier incidente que involucre a la barra estudiantil, como lo fue este miércoles.

Previo a la revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de Copa Sudamericana, Los de Abajo organizaron un banderazo en el frontis del hotel en donde se hospeda el plantel en Coquimbo. Sin embargo el uso de fuegos artificiales terminó provocando un gran incendio, lo cual motivó a Carabineros a despejar la zona, dando paso a diversos enfrentamientos.

Estos incidentes fueron remarcados por la prensa internacional, sobre todo por la de Argentina, donde sigue presente el recuerdo de lo ocurrido en Avellaneda.

La reacción de la prensa argentina ante los nuevos incidentes que protagonizaron hinchas de la U de Chile

El medio Olé, reaccionaron de inmediato e informaron: “Otra vez los hinchas de la U. de Chile son noticia. A pesar de que el duelo de este jueves por la vuelta de los cuartos de la Copa Sudamericana será a puertas cerradas, los simpatizantes del conjunto chileno se juntaron en las afueras del hotel en donde está concentrando el equipo para hacer un banderazo. Sin embargo, nuevamente se generaron incidentes”.

“Y es que en el medio del hotelazo -denominación que le ponen en el país trasandino-, un fuerte incendio se desató en frente al hotel en el que está alojado la U. de Chile, en La Serena. Presuntamente, el mismo fue originado por la utilización de pirotecnia y las llamas superaron los cinco metros, lo que llevó a que Carabineros se hiciera presente en el lugar”, explicaron.

“Es ahí que comenzaron los cruces entre los hinchas y la policía, que comenzó a reprimir y avanzar con camiones hidrantes hacia las personas que arrojaban objetos contundentes contra el personal de seguridad. Es así que, a pesar de que el encuentro ante Alianza Lima será sin público, los simpatizantes del conjunto chileno vuelven a ser protagonistas de una situación lamentable en torno a un partido de fútbol“.

Por su parte, TyC Sports publicó el siguiente título: “Hinchas de la U de Chile provocaron un incendio y gravísimos incidentes en la concentración del equipo“.

“Aproximadamente 1200 simpatizantes se juntaron y tiraron fuegos artificiales, cuyas chispas alcanzaron las plantas cercanas y provocaron llamas que llegaron a cinco metros de altura y demandaron la ayuda de los Bomberos de La Serena”, agregaron.

TN, en tanto, título: “Copa Sudamericana: hinchas de la U. de Chile provocaron graves incidentes antes del partido con Alianza Lima”.

“Tras los enfrentamientos con la hinchada de Independiente, la previa del partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se salió de control en La Serena. Antes del encuentro, que se disputará este jueves, los aficionados de la U se organizaron en un banderazo que terminó en un incendio y enfrentamientos con la policía (…); a pesar de que el partido se jugará sin público, los incidentes volvieron a poner a los hinchas de la U. de Chile en el centro de la polémica”, resumió.