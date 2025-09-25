VIDEO – Banderazo de hinchas de la U provocó desmanes y un incendio en La Serena

La alcaldesa de La Serena dijo que exigirá que la U de Chile se haga cargo de los daños provocados por el incendio iniciado por los hinchas.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, confirmó que el municipio presentará acciones judiciales, luego de que un banderazo de hinchas de la U de Chile provocó un incendio en las afueras del Hotel Diego de Almagro, donde se encuentra concentrado el equipo estudiantil.

Más de mil seguidores del equipo azul llegaron al lugar, donde muchos lanzaron fuegos artificiales, cuyas chispas alcanzaron una vegetación cercana, iniciando un incendio con llamas que superaron los cinco metros de altura, lo que obligó a la llegada de voluntarios de Bomberos para controlar el siniestro.

El trabajo para extinguir las llamas cobró mayor urgencia debido a que el incendio se aproximó peligrosamente a una vivienda particular.

Alcaldesa de La Serena y el incendio causado por los hinchas

Tras tomar conocimiento del incendio provocado por los hinchas, la alcaldesa de La Serena manifestó que “lo encuentro impresentable. Nosotros el día de mañana vamos a tomar todas las acciones judiciales pertinentes, porque la comuna de La Serena es una comuna patrimonial“.

“El lugar donde está ocurriendo esto es un lugar histórico, al lado del Faro, un sector turístico que nos ha costado mucho recuperar en esta gestión“, añadió Daniela Norambuena.

Luego manifestó que “nos cuesta muchísimo cada peso. Esta es una municipalidad que dejaron en bancarrota, así que yo voy a instar a que el club deportivo (Universidad de Chile) primero se haga cargo de todos los daños y perjuicios de bien nacional de uso público. Nos van a tener que reponer cada lugar y cada espacio“, planteó.

Además, cuestionó que Carabineros “no estaba presente en el lugar, a sabiendas de que existía un reporte donde los notificamos desde Seguridad Ciudadana“.

“Esto era un hecho que se sabía que iba a ocurrir. Acá las medidas de seguridad no se tomaron y no se implementaron, por lo que van a tener que responder frente a estos hechos delictuales“, concluyó.