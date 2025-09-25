La formación de la U de Chile vs Alianza Lima y el importante premio económico que se juega en Copa Sudamericana

La Universidad de Chile busca instalarse entre los cuatro mejores del certamen esta noche cuando se mida ante Alianza Lima en Coquimbo.

La U de Chile continúa en su búsqueda por la gloria continental este jueves cuando enfrente a Alianza Lima por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde también se juega un importante premio económico.

Los azules saltarán a la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo con el objetivo de instalarse entre los cuatro mejores del certamen, donde Lanús espera rival tras derribar a Fluminense en Brasil.

Para ello, el DT de la U de Chile, Gustavo Álvarez, ya tendría la formación definida para enfrentar a Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

La formación de la U de Chile para enfrentar a Alianza Lima por Copa Sudamericana

De acuerdo a las últimas prácticas, Sebastián Rodríguez sería el elegido para tomar el lugar del lesionado Marcelo Díaz. Por otro lado, Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio volverán a estar disponibles, pero partirían desde la banca.

Considerando lo anterior, Universidad de Chile presentaría una formación con: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda en el mediocampo; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra en delantera.

Por su parte, la alineación de Alianza Lima que prepara Néstor Gorosito sería con:: Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco en defensa; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor en el mediocampo; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos en el ataque.

El millonario premio que se juega la U de Chile en Copa Sudamericana

Más allá de lo deportivo, la U de Chile también se juega un importante premio económico. En caso de que logre avanzar a semifinales de la Copa Sudamericana, el cuadro universitario se embolsará un monto de 800 mil dólares, que equivale a más de 761 millones de pesos chilenos.

Parte de dicho premio se destinaría para cubrir la multa de 270 mil dólares que impuso Conmebol por los incidentes en Avellaneda, y junto con ello, ayudaría a Azul Azul a mitigar las pérdidas por disputar los encuentros a puertas cerradas.

A qué hora juega la U

La revancha de los cuartos de Copa Sudamericana entre la U de Chile y Alianza Lima se disputará este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Este compromiso se podrá ver en TV a través de la señal de DSports de DirecTV, mientras que de forma online, estará disponible mediante la plataforma DGO.