Chile vs Nueva Zelanda: a qué hora y dónde ver en vivo el debut de La Roja en el Mundial Sub 20 por TV y streaming

La Roja saltará a la cancha con el objetivo de iniciar con el pie derecho su camino en el Mundial Sub 20.

La espera llegó a su fin: este sábado comienza el Mundial Sub 20 de Chile 2025, donde La Roja iniciará su camino en busca de la gloria planetaria.

El certamen que reúne a las mejores 24 selecciones de la categoría se disputará desde este sábado 27 de septiembre hasta el domingo 19 de octubre en cuatro sedes: Elías Figueroa (Valparaíso), El Teniente (Rancagua), Fiscal de Talca y el Estadio Nacional en Santiago.

Precisamente este último recinto será el que albergará el esperado debut de Chile ante Nueva Zelanda por el Grupo A, instancia en la cual los dirigidos por Nicolás Córdova buscarán sumar sus primeros tres puntos.

A qué hora y dónde ver en vivo el partido de Chile vs Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20 2025

Chile enfrentará a Nueva Zelanda por la Fecha 1 del Grupo A del Mundial Sub 20 este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

El debut de La Roja se transmitirá en vivo por TV abierta a través de la señal de Chilevisión, mientras que por cable, el cotejo estará disponible por medio de DSports de DirecTV. De manera online, podrás seguir el duelo por Chilevisión.cl, MiCHV y DGO.

Tras el partido inaugural, Chile se medirá ante Japón el 30 de septiembre a las 20:00 horas y cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando a Egipto el 3 de octubre a las 20:00 horas. Ambos compromisos se disputarán en el Estadio Nacional.