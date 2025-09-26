La amenaza de Trump a meses del Mundial 2026: qué implicaría si decide cambiar de ciudad algunos partidos

El mandatario aseguró que, de considerar que algunas ciudades no son seguras, cambiaría dónde se jugarían algunos partidos. Sin embargo, se desconoce si tiene la facultad para hacerlo.

En medio de una rueda de prensa en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que estaba dispuesto a trasladar ciertos partidos del Mundial 2026 si consideraba que las ciudades sede no eran seguras. La iniciativa, además, llega en medio del inicio del proceso de venta de entradas.

“Si alguna ciudad creemos que va a ser siquiera un poco peligrosa para la Copa del Mundo (…) no lo permitiremos. La trasladaremos un poco“, dijo Trump, según Sky News. “Pero espero que eso no vaya a pasar”. Las ciudades involucradas, de las que el líder republicano tiene dudas son Seattle, San Francisco y Los Ángeles, con Nueva York/Nueva Jersey también con opciones de ser revisada.

“Se garantizará la seguridad para la Copa del Mundo”, afirmó el líder republicano. “Seattle y San Francisco están dirigidas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que están haciendo (…). Vamos a asegurarnos de que sean seguras”, respondió cuando se le preguntó sobre la seguridad en esas dos ciudades.

Estados Unidos, Canadá y México van a albergar conjuntamente el Mundial 2026 con 48 selecciones por primera vez. En Estados Unidos, 78 de los 104 partidos, incluida la final, estaban programados en 11 ciudades: Seattle, San Francisco, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Ángeles, Kansas City, Miami, Nueva York/Nueva Jersey y Filadelfia.

A Los Ángeles se le asignaron ocho partidos —incluido el choque inaugural—, el mayor número de encuentros, una situación que también se vivirá en Nueva York/Nueva Jersey, sede donde se disputará la final.

Por su parte, San Francisco tiene programado albergar seis partidos en el Levi’s Stadium, incluidos cinco de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final. Seattle también albergará seis encuentros en el Lumen Field, considerando un partido de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.

Trump acusa a menudo que las ciudades gobernadas por autoridades demócratas mantienen altas tasas de criminalidad y vincula su enfoque de seguridad para el Mundial con iniciativas contra el crimen que, según dice, están haciendo que las ciudades sean más seguras. “Los aficionados visitantes tendrán una experiencia sin contratiempos”, aseguró.

Las dudas por el cambio de Trump sobre las ciudades del Mundial

La agenda de seguridad de la administración incluía despliegues de la Guardia Nacional en Washington D. C. y Los Ángeles. “Como probablemente saben, vamos a entrar en Memphis y vamos a entrar en algunas otras ciudades. Muy pronto vamos a entrar en Chicago“, dijo Trump. Esta última ciudad no figura entre las ciudades sede de 2026.

Sigue siendo incierto si Trump tiene la autoridad para cambiar las ciudades sede del Mundial, porque la FIFA es la encargada de determinar las sedes de los partidos, teniendo la autoridad exclusiva para modificarlas. De hecho, trasladar partidos sería legal y logísticamente difícil con el torneo comenzando el próximo junio.

La medida aumenta la tensión considerando además que la primera fase de venta de entradas comenzó durante septiembre con un proceso de registro para un sorteo de preventa. En dicha instancia, solo clientes de VISA pudieron participar.

El sorteo de la fase de grupos está programado para el 5 de diciembre en Washington D. C.