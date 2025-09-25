Chile se hace presente en el Mundial 2026

La FIFA publicó un nuevo video de cara a la Copa del Mundo 2026 de Norteamérica, donde un chileno está involucrado.

Cada vez queda menos para el esperado Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica, y en este marco, la FIFA comenzó el inicio de la ruta al torneo presentando las mascotas de la cita planetaria, quienes representan a Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a que La Roja no clasificó a la Copa del Mundo tras quedar en el décimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, Chile de igual manera se hace presente en el Mundial 2026.

Lo anterior, debido a que en el video oficial de la presentación de las mascotas lo realizó la compañía de animación Believe, que cuenta con una vasta trayectoria colaborando con grandes marcas globales, en la cual también está involucrado un chileno.

Así lo expuso Marcelo Stephani, uno de los socios de la compañía, por medio de sus redes sociales: “Les dije hace algunos días. Chile va al mundial 2026. En Believe hicimos esta animación para presentar a las mascotas del próximo mundial. De Chile para el mundo. Orgulloso del talento de nuestro equipo“.

Revisa el video oficial de presentación de las mascotas del Mundial 2026