La U de Chile vuelve a Buenos Aires: cuándo y dónde enfrentará a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

La U de Chile se reencontrará con Mauricio Pellegrino, quien comandó la banca azul durante la temporada 2023.

La U de Chile superó a Alianza Lima y se metió a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde enfrentará a Lanús con el objetivo de instalarse en la final que se jugará en Asunción.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez vencieron por 2-1 al conjunto peruano con anotaciones de Lucas Assadi y Javier Altamirano, mientras que el descuento fue anotado por Erick Castillo.

Con este triunfo, la Universidad de Chile vuelve a unas semifinales de un torneo internacional después de 13 años. Ahora, los azules deberán regresar a Argentina para medirse ante Lanús, que viene de dejar en el camino a Fluminense en el Estadio Maracaná.

Además, este compromiso marcará el reencuentro de la U con el DT Mauricio Pellegrino, quien dirigió a los universitarios en el 2023.

Cuándo jugará la U de Chile vs Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

Para esta llave, la U de Chile volverá a hacer de local en el Estadio Nacional, que quedará liberado tras la culminación del Mundial Sub 20.

Considerando lo anterior, Universidad de Chile recibirá a Lanús en la ida de las semifinales de Sudamericana, la cual se disputará la semana del 22 de octubre.

Con respecto al duelo de vuelta, los azules visitarán Buenos Aires la semana del 29 de octubre. Recordemos que el Romántico Viajero no podrá contar con su hinchada en ninguno de estos encuentros.

Tal como se ha hecho en todas las llaves del torneo, DSports y ESPN transmitirán un partido cada uno, lo que se informará en las próximas semanas.

En caso de que el equipo chileno logre superar esta fase, en la final se verá las caras con el ganador de la llave entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle.