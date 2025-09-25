VIDEO – La U hace historia y alcanza las semis de la Copa Sudamericana tras sufrido triunfo

En la siguiente fase los azules se verán las caras con un viejo conocido, Lanús de Mauricio Pellegrino.

La U se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana tras sumar un sufrido triunfo 2-1 ante Alianza Lima, en un vacío Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El conjunto de Gustavo Alvarez saltó a la cancha con la intención de sentenciar rápidamente la llave y adelantó la tarea apenas a los 5 minutos, cuando Lucas Assadi se coló en soledad por la banda izquierda y venció con un tiro rasante al segundo palo al arquero visitante.

Con la ventaja, los azules se dedicaron a controlar las acciones y a pesar de las ganas mostradas por Alianza Lima -pero poco fútbol- el arco custodiado por Gabriel Castellón no pasó grandes zozobras y las jugadas más destacadas corrieron por cuenta de los locales.

En el complemento se repitió lo visto en el primer tiempo, y a los 50 minutos, Javier Altamirano avanzó con tranquilidad por el centro del campo para sacar un latigazo de 20 metros y clavar la pelota en un ángulo. Golazo y 2-0.

Cuando parecía que la U se llevaría con tranquilidad la serie, un error en la salida fue aprovechado por la visita para que Erick Castillo anotara el descuento de Alianza Lima y pusiera la cuota de dramatismo al encuentro.

Sin embargo, las ganas de la visita no fueron suficientes para amagar la victoria de la U y a pesar de sus intentos, no se generaron grandes ocasiones para ilusionarse con la igualdad, cayendo en la desesperación y abusando del juego brusco, lo que le permitió a los laicos enfriar el duelo y descontrolar a sus rivales.

Con la clasificación abrochada, ahora el siguiente desafío de la Universidad de Chile será verse las caras con un viejo conocido, su ex entrenador Mauricio Pellegrino, quien al frente de Lanús dejó en el camino a Fluminense en el mismísimo Estadio Maracaná tras empatar 1-1 y ganar en el global por 2-1.