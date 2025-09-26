Los Cóndores se ilusionan con la clasificación al Mundial de Rugby 2027: a estadio lleno y múltiples bajas en Samoa

Este sábado Los Cóndores buscarán sellar su clasificación a su segundo Mundial consecutivo, luego de empatar a 32 en el duelo de ida.

Los Cóndores buscarán este sábado instalar a Chile en su segundo Mundial de Rugby consecutivo, y para ello, deberán superar a Samoa en el repechaje, cuya selección llega al Estadio Sausalito con numerosas bajas.

El equipo chileno llega a esta instancia en buen pie tras conseguir un vital empate a 32 en el partido de ida que se disputó en Estados Unidos.

Lo anterior, ha despertado la ilusión del plantel nacional y los hinchas, que colmarán el recinto de Viña del Mar que tendrá un aforo de 20 mil espectadores.

En contraste con ello, Samoa, que derrotó a Chile en el Mundial de Francia 2023, se encuentra atravesando un complejo momento económico, y por si fuera poco, llega mermado a este encuentro luego de que se confirmara la baja de 12 jugadores, incluyendo a su capitán Michael Alaalatoa y al entrenador Tusi Pisi, quien tampoco será parte de la delegación.

Lo anterior, debido a la negativa de los equipos a prestar a sus jugadores, considerando que este duelo se disputará fuera de la ventana internacional, situación por la cual no tienen la obligación de cederlos.

A qué hora y dónde ver a Los Cóndores vs Samoa por el repechaje al Mundial 2027

Tras el empate 32-32 en la ida, Los Cóndores buscarán dar el batacazo ante Samoa este sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas ante un Estadio Sausalito repleto.

El duelo se podrá ver por TV a través de la señal de ESPN, mientras que por streaming el cotejo estará disponible en Disney+.

En caso de que se impongan en el marcador, Chile obtendrá su segunda clasificación consecutiva a un Mundial de Rugby y también sumarán varios puntos para el ranking, donde nuestro país se ubica en el puesto 20°.

Si el resultado es negativo, el equipo tendrá una ultima oportunidad en el repechaje final, donde esperan Namibia y Bélgica, además del vencedor de la llave entre Brasil y Paraguay. Este cuadrangular se disputará entre el 8 y 18 de noviembre en Dubái.