Estos son todos los partidos del Mundial Sub 20 que se transmitirán por TV abierta

Revisa todos los detalles sobre la transmisión de los partidos del Mundial Sub 20 que se jugará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Tras una larga espera, este sábado 27 de septiembre comienza el Mundial Sub 20 de Chile 2025, el cual se extenderá hasta el 19 de octubre y contará con transmisión a través de TV abierta.

En este contexto, La Roja comandada por Nicolás Córdova, iniciará su camino en el Grupo A enfrentando a Nueva Zelanda en la jornada inaugural, para luego medirse ante Japón y Egipto. Todos estos duelos se podrán ver a través de Chilevisión y todas su plataformas.

Sin embargo, esto no será igual para todos los duelos del Mundial Sub 20, ya que Chilevisión no transmitirá el certamen completo, ya que DirecTV posee la totalidad de los derechos televisivos, cuyo cableoperador se encargará de emitir todos los compromisos por medio de su canal DSports y su plataforma de streaming DGO.

Los partidos del Mundial Sub 20 que se transmitirán por TV abierta

Además de los partidos de Chile, hay otros cotejos del Mundial Sub 20 que irán por TV abierta durante este fin de semana y la próxima. Este es el listado completo, a falta de que se confirmen los cruces de la fase eliminatoria:

Chile vs. Nueva Zelanda: sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas.

sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas. Brasil vs. México: domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas.

domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas. Colombia vs. Arabia Saudita: lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas.

lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas. Chile vs. Japón: martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.

martes 30 de septiembre a las 20:00 horas. Argentina vs. Australia: miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas.

miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas. Chile vs. Egipto: viernes 3 de octubre a las 20:00 horas.

viernes 3 de octubre a las 20:00 horas. Argentina vs. Italia: sábado 4 de octubre a las 20:00 horas.

Dichos duelos se podrán ver también en la plataformas digitales de Chilevisión, como su sitio web y la app MiCHV.