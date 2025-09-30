Alejandro Tabilo sonríe en Masters de Shanghái: se mete en el cuadro principal y asegura millonario premio

Alejandro Tabilo volvió a ganar y se llena de confianza de cara al main draw del certamen asiático.

Alejandro Tabilo (72°) extendió su gran momento y se instaló en el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái al imponerse en la ronda final de la qualy.

La primera raqueta nacional superó este martes al francés Harold Mayot (150°) por 6-3 y 6-4, en un partido que se extendió por una hora y 25 minutos.

El inicio del cotejo fue bastante parejo, donde ambos tenistas se mantuvieron sólidos en sus servicios. Esto, hasta que en el octavo juego el chileno logró quebrar a su rival para inclinar la balanza a su favor por 6-3.

En la segunda manga, Alejandro Tabilo golpeó rápidamente y consiguió un break para encaminarse a la victoria. A pesar de que el francés ejerció presión y dispuso de chances de quiebre, no las pudo aprovechar.

De esta forma, el tenista nacional mantuvo la ventaja y obtuvo una nueva victoria en tierras asiáticas, defendiendo con éxito los puntos que consiguió la temporada pasada (20 por la qualy y 10 de primera ronda). De momento, se ubica en el casillero 74° del ranking live.

Además, con su clasificación al cuadro principal del Masters de Shanghái, Alejandro Tabilo aseguró un premio económico de 23.760 dólares.

Ahora, Jano deberá esperar que finalicen todos los partidos de las clasificaciones para conocer a su rival de primera ronda, donde se podría ver las caras con Daniel Altmaier, Matteo Arnaldi, Jenson Brooksby, Francisco Comesaña, entre otros.