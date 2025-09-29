Alejandro Tabilo se impone en su debut en el Masters de Shanghái y ya tiene rival para ingresar al cuadro principal

Alejandro Tabilo extendió su buen momento y venció en sets corridos a su rival.

Alejandro Tabilo (72°) no tuvo mayores complicaciones para superar con éxito su debut en el Masters 1000 de Shanghái y avanzar a la ronda final de la qualy.

El tenista chileno se impuso sobre el chino Jie Cui (308°) por 6-3 y 7-5 en un cotejo que se extendió por menos de dos horas.

El primer set, el asiático complicó al nacional quebrándole su servicio, donde llegó a ponerse 1-3 arriba en el marcador. Sin embargo, Alejandro Tabilo reaccionó rápidamente y ganó cinco games consecutivos para ponerse en ventaja.

Tras ello, en la segunda manga Jano logró un break en el inicio, pero su rival devolvió la gentileza para que el set se mantuviera igualado, lo cual duró hasta el undécimo juego, cuando la primera raqueta nacional quebró el saque al tenista chino para ponerse arriba 6-5 y cerrar con su servicio el duelo.

Con esta victoria, el chileno sigue ganando confianza en el continente asiático y quedó a solo un partido de sellar su paso al cuadro principal.

En busca del main draw del Masters 1000 de Shanghái, Alejandro Tabilo chocará contra el francés Harold Mayot (150°), con quien no registra enfrentamientos previos.

Este duelo se disputará este martes 30 de septiembre a eso de las 01:00 horas (de Chile).