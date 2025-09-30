Córdova mueve la pizarra: la formación de Chile para enfrentar a Japón en el Mundial Sub 20

La Roja Sub 20 se medirá ante Japón este martes con el objetivo de acercarse a la clasificación a los octavos de final.

Este martes, Chile sigue su camino en el Mundial Sub 20 este martes enfrentando a Japón por la fecha 2 del Grupo A, donde el DT de La Roja, Nicolás Córdova, ya tendría definida la formación.

Tras el agónico triunfo sobre Nueva Zelanda en la jornada inaugural, la Selección Chilena salta a la cancha con el objetivo de mostrar un mejor juego y acercarse a la clasificación a los octavos de final.

Para ello, Chile deberá superar a los asiáticos, que vienen de imponerse sobre Egipto por 2-0 en su estreno.

La formación de Chile para enfrentar a Japón en el Mundial Sub 20

Con respecto al once titular del partido anterior, Nicolás Córdova realizará solo un cambio: Francisco Marchant de Colo Colo ingresará por Vicente Álvarez de Unión San Felipe.

Considerando lo anterior, esta sería la formación de Chile para desafiar a Japón en la segunda jornada del Mundial Sub 20: Felipe Faúndez en el arco, Matías Pérez, Ian Garguez y Nicolás Suárez en defensa; Mario Sandoval, Lautaro Millán y Agustín Arce en el mediocampo; Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos en la delantera.

Por su parte, el equipo nipón que dirige Yuzo Funakoshi saldría a la cancha con: Alex Pisano en el arco; Rei Umeki, Rion Ichihara, Kazunari Kita, Keita Kosugi en defensa; Katsuma Fuse, Yuto Ozeki en contención; Ryunosuke Sato, Shunsuke Saito más adelantados; Hisatsugu Ishii y Soma Kanda en la ofensiva.

Este duelo es de vital importancia, debido a que La Roja Sub 20 podría asegurar su paso a los octavos de final del certamen planetario. Esto, debido a que si gana sumaría seis puntos, un puntaje considerable teniendo en cuenta que también clasifican los cuatro mejores terceros.