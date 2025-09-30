Talabre celebra la inauguración de su complejo deportivo de altura con cancha de pasto sintético

La fiesta contó con la presencia de exfiguras de la Roja, entre ellas Gonzalo Jara, quien compartió con la comunidad en la histórica jornada.

Un momento cargado de emoción y orgullo comunitario en la inauguración del nuevo complejo deportivo de Talabre, donde el deporte, la tradición y el encuentro intergeneracional se dieron cita en pleno corazón del desierto de Atacama. CEDIDA.

A 3.450 metros sobre el nivel del mar y en pleno corazón de Atacama La Grande, la Comunidad Atacameña de Talabre vivió una jornada histórica con la inauguración de la primera etapa de su nuevo complejo deportivo, un espacio de primer nivel que incluye una moderna cancha de pasto sintético con altos estándares, diseñada para el deporte de alto rendimiento y para el disfrute de niños, jóvenes y adultos.

El esperado corte de cinta reunió a los representantes de la comunidad, sus familias y en especial a sus adultos mayores, autoridades, deportistas locales, representantes de empresas y a exfiguras del fútbol nacional, quienes fueron parte de una fiesta marcada por el, orgullo comunitario y el espíritu deportivo.

“La comunidad de Talabre siempre va a estar abierta para todo lo que sea el deporte. Tenemos una pista atlética para que puedan hacer uso de esta; no solamente el fútbol, sino también para aquellos que les gusta otro tipo de deportes. Además de hacer competencias nacionales e inte

acionales. Bienvenidos a todos quienes les interese hacer deporte”, manifestó durante la ceremonia el presidente de la comunidad Atacameña de Talabre, Be

ardo Armella Tejerina, al destacar la importancia de contar con un recinto de estas características en un territorio de altura



Por su parte, el gerente de Sustentabilidad y Relacionamiento Comunitario de SQM Litio, Javier Silva Müller, resaltó el compromiso de la compañía con el desarrollo deportivo y social de las comunidades atacameñas. “Estamos inaugurando este complejo deportivo y esta cancha de pasto sintético que nace del plan de vida de la comunidad de Talabre, que representa una etapa de avance importante en la línea de desarrollo deportivo y vida sana a mediano y largo plazo. Agradecemos la confianza y el diálogo permanente con la Comunidad, lo que permite acompañarlos y mantener un trabajo colaborativo en los últimos años”.



El acto inaugural incluyó un partido amistoso entre el equipo local de Talabre y un combinado de jugadores históricos de la selección chilena. Entre ellos, el doble campeón de América, Gonzalo Jara, quien compartió su experiencia con los talentos de la localidad: “Tienen tremenda cancha la verdad, es muy buen pasto sintético el que tienen. Que lo puedan ocupar de buena manera, que lo puedan utilizar para hacer fútbol. Vi muchas mujeres que les gusta jugar fútbol y me alegra mucho que puedan hacer deporte”.

La pasión por el balón no distingue género en Talabre. El fútbol se vive como una verdadera celebración que une a toda la comunidad, donde las mujeres también se hacen parte de la alegría del balompié.

La jugadora Pamela Cervantes es uno de los ejemplos: “Para nosotros este es un hito muy importante, porque es un sueño que llevamos esperando muchos años junto a nuestras jugadoras y con la magnitud de lo que tenemos acá, es fabuloso, porque estamos a una altura impresionante, cerca del volcán Lasckar (Lugar de lengua en Kunza)”.

Reinaldo Armella, jugador de Talabre que vistió la camiseta de su selección comentó que “hay hartos jóvenes y niños que pueden ocupar este recinto. Estoy muy agradecido de la comunidad por haber hecho esto. Es muy lindo poder jugar con jugadores profesionales de gran trayectoria y medirse con ellos”

Un nuevo complejo que busca fomentar el fútbol, otras disciplinas comunitarias y convertirse en un punto de encuentro para fortalecer la vida comunitaria, impulsar torneos intercomunales y proyectar a Talabre como un ejemplo de infraestructura deportiva para el alto rendimiento en la región y el país.