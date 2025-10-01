Alejandro Tabilo vs Marcos Giron: a qué hora y dónde ver en vivo el partido del Masters de Shanghái

Tras superar la qualy, la primera raqueta nacional buscará derribar al 48° del mundo e instalarse en la segunda ronda del Masters de Shanghái.

Alejandro Tabilo (72°) ya tiene programación para su estreno en el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái, donde enfrentará al estadounidense Marcos Giron (48°).

Tras superar la qualy al vencer al francés Harold Mayot (150°) por 6-3 y 6-4, la primera raqueta nacional iniciará su camino en el main draw del torneo más importante del continente asiático, donde buscará seguir sumando puntos que le permitan ascender en el ranking ATP.

De hecho, el chileno lleva un gran registro en su travesía por Asía, donde acumula 13 triunfos en 15 partidos, llegando a la final del Challenger de Guangzhou y conquistando el título del ATP 250 de Chengdú, certamen al que ingresó desde la qualy.

A qué hora juega Alejandro Tabilo vs Marcos Giron y dónde ver en vivo el Masters de Shanghái

El partido entre Alejandro Tabilo y Marcos Giron por la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái fue programado para el tercer turno de la cancha 2. De esta forma, el tenista nacional saldría a la pista a eso de las 04:30 o 05:00 horas (de Chile) de este jueves 2 de octubre.

Este duelo se podrá ver en vivo por TV a través de la señal de ESPN, mientras que por streaming, estará disponible por medio de la plataforma de Disney+.

Ambos jugadores registran solo un enfrentamiento previo, cuyo historial beneficia a Jano, quien se impuso por 6-3 y 7-5 en la qualy del Masters 1000 de Madrid en 2022.

En caso de que Tabilo se imponga en el marcador, en segunda ronda se medirá con el canadiense Félix Auger-Aliassime (13°), quien debido a su condición de sembrado quedó libre en la primera fase.