Alejandro Tabilo anota un triunfazo en el Masters de Shanghái y ahora chocará con el 13° del mundo

El tenista nacional superó a Marcos Giron sin complicaciones y se metió en la segunda ronda del Masters de Shanghái.

Alejandro Tabilo (72°) tuvo un gran debut este jueves en el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái, donde le pasó por arriba al estadounidense Marcos Giron (48°).

Por la primera ronda del certamen asiático, el tenista nacional venció por 6-4 y 6-3 al norteamericano, en un duelo que se extendió una hora y 16 minutos.

Luego de superar la qualy, Jano nuevamente mostró un rendimiento sobresaliente, donde tuvo un sólido servicio, metiendo 6 aces y ganando más del 80% de los puntos con su primer saque. Además de ello, tuvo 27 winners y solo 14 errores no forzados.

Con esta nueva victoria, Alejandro Tabilo se mantiene 72° en el ranking live tras defender con éxito los puntos que consiguió la temporada pasada. Con respecto al aspecto económico, el chileno aseguró un premio de 35,260 dólares por meterse en la segunda ronda del torneo.

El próximo rival de Alejandro Tabilo en el Masters 1000 de Shanghái

Ahora, en la segunda ronda del Masters de Shanghái, Alejandro Tabilo se verá las caras con el canadiense Felix Auger-Aliassime (13°), quien se instaló directamente en esta fase debido a su condición de sembrado. Este será el primer cruce entre ambos.

Este duelo se disputará durante la madrugada del sábado 4 de octubre, en horario y cancha por confirmar.