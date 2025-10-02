El millonario premio que reparte el Masters de Shanghái 2025: este es el dinero que ha ganado Tabilo por su participación

Alejandro Tabilo ya está en la segunda ronda del certamen, donde aseguró un significativo monto, el cual podría seguir aumentando si sigue avanzando fases.

Esta semana comenzó el Masters 1000 de Shanghái 2025, que repartirá un millonario premio económico para los jugadores del cuadro principal, donde el chileno Alejandro Tabilo (72°) ya está en la segunda ronda tras ingresar desde la qualy.

El único certamen de esta categoría que se disputa fuera de Norteamérica y Europa inició este miércoles 1 de octubre y se extenderá hasta el domingo 12 de octubre.

El jugoso premio que reparte el Masters 1000 de Shanghái

La organización del torneo asiático incrementó los premios en metálico en comparación con el 2024 y este año repartirá un monto total de 9.193.540 dólares.

De la cifra anterior, el campeón del cuadro individual masculino se llevará $1.124.380, mientras que la pareja que gane el cuadro de dobles se embolsará un monto de $457.150.

Con respecto a Alejandro Tabilo, que es el único tenista chileno presente en el Masters de Shanghái, ya aseguró un premio de $35.260 por avanzar a segunda ronda, luego de derrotar al estadounidense Marcos Giron (48°).

Dicho monto podría seguir aumentando en caso de que la primera raqueta nacional se imponga sobre Felix Auger-Aliassime (13°) y se instale en la tercera ronda, donde podría embolsar 60.400 dólares.

Revisa el desglose de los premios que otorgará el Masters de Shanghái 2025 en cada una de sus rondas: